Acta de nacimiento en línea ¿como obtenerla por Internet?

Se terminaron los días en que uno tenía que hacer fila en el registro civil para obtener un acta de nacimiento, en la actualidad, este trámite lo podemos realizar a través de Internet, y aunque existen personas que ya saben de esta alternativa, muchas otras no saben que puedes consultar el acta de nacimiento en línea en el portal de actas del gobierno de México.

Tiene apenas un par de años atrás cuando el gobierno mexicano en conjunto con el registro civil, se dieron a la tarea de digitalizar los millones de actas de nacimiento de los ciudadanos de México, una ardua tarea, no cabe duda, y aunque se logró poner en formato digital, la mayoría de actas, aún falto cerca de un 10% que se ha ido sumando, para que hoy en día, el acta de nacimiento se pueda consultar en línea por Internet.

Por otra parte, aunque parece ser que esta nueva opción de poder consultar las actas de nacimiento en línea, es una gran ventaja para todos los mexicanos, la contraparte radica que no todas las personas están familiarizadas con un equipo de cómputo o si lo está, les cuesta trabajo el utilizar las plataformas digitales donde se llevan a cabo este tipo de trámites, razón por la que elaboramos una guía detallada.

5 pasos para obtener el acta de nacimiento en línea

Esencialmente, el proceso para sacar en acta de nacimiento por Internet consiste en 5 pasos, mismos que describiremos a continuación, una vez que los concluyas todos, ya podrás tener tu acta de nacimiento en tu computadora, lista para imprimir y utilizarla para tus trámites donde esta te sea solicitada, sin más, vamos a ello.

Paso 1: Buscar acta de nacimiento

Dirígete al portal de actas del gobierno, escribe esta dirección en el navegador web que utilices, www.gob.mx/ActaNacimiento/, una vez que ingreses, se te presentan 2 alternativas que te permiten llevar a cabo la consulta de tu acta de nacimiento, la primera es por medio de tu clave CURP y la segunda proporcionando una serie de datos personales, utiliza la que más sea de tu conveniencia.

Cuando un ciudadano mexicano no se sabe la CURP o bien, no cuenta con ella en ese instante que quiere realizar el trámite de sacar el acta de nacimiento por Internet, bajo este supuesto, puede hacer uso de esta opción, para ello, únicamente necesita dirigirse a la pestañita que dice “Datos personales”, donde se encontrara con un formulario como este.

Aquí es donde te solicitan toda la información precisa de tu persona, nombre(s), apellidos, fecha de nacimiento, sexo y el estado en donde te registraste o registraron en el registro civil, el único campo que puedes dejar vacío es el segundo apellido, se entiende que no todas las personas cuentan con dos apellidos, sin embargo, quien tenga los dos, debe colocarlos.

Se te pide toda esta información porque con ello, pueden buscar de manera precisa tu acta de nacimiento digitalizada en el sistema, bien, en cuanto termines de ingresar todos tus datos, valida que no eres un robot, presionando en “No soy un robot” y realiza la actividad que te solicite el sistema de seguridad, termina presionando en el botón de “Buscar”, con esto, inicia la búsqueda de tu acta en la base de datos, espera el resultado.

Ingresa el nombre de la persona que te registro

Para continuar con la consulta del acta de nacimiento, es necesario que brindes la información de la persona qua te llevo a realizar tu alta en la delegación del registro civil de tu localidad, comúnmente suele ser el padre o la madre y alguno de los casos un tutor, coloca esta información en donde se de pide, tal cual esta en el acta de la persona que te registro, al terminar presiona el botón de “Continuar”.

Paso 2: Vista previa

La vista previa te muestra toda la información relevante que presenta tu acta de nacimiento, de como se vera cuando la imprimas, esta vista previa sirva para que confirmes que tus datos no presentan errores, que es exactamente como debería, una vez que tengas la certeza de que todo es correcto, entonces procede a presionar en confirmar y continuar.

Paso 3: Método de pago

Llegado a este punto, es momento de pagar tu acta de nacimiento en línea, se te permite utilizar dos métodos de pago distintos, para que elijas el que se te haga más cómodo o fácil; el primero consiste en hacer un paco en línea y segundo hacerlo acudiendo al banco o a una tienda de conveniencia.

Nota además que aparece un recuerdo que dice “Datos del acta de nacimiento”, que te muestra que efectivamente vas a pagar el acta de la persona con dicha CURP, nombre y apellidos.

Para poder utilizar esta opción de pago, debes asegurarte de seleccionar “Pago en línea”, ten en cuenta que podrás pagar tu acta de nacimiento, utilizando una tarjeta de crédito o débito, siempre y cuando sea Visa o MasterCard, si cumples con este requisito, entonces paga el monto indicado, el cual estará indicado aquí mismo, en nuestro caso es $90 pesos que corresponden a lo que se cobra por acta de nacimiento en Guerrero, ahora simplemente presiona sobre “Confirmar forma de pago”.

Pago en una sucursal bancaria o tienda de conveniencia

La otra opción disponible que tienes para pagar consiste en seleccionar “Formato de pago Estado de…”, dependiendo de qué estado seas, aparecerá tu estado, en mi caso “Guerrero”, selecciona la opción, debes tener si elijes esta alternativa, tendrás que acudir a una sucursal bancaria participante o a uno tienda de conveniencia a realizar tu pago.

Confirmación de pago

A continuación, debes de llenar una forma que se te presenta, esto, para corroborar tus datos, nombre y apellidos, RFC, CURP, estado, etc. No todos estos datos son obligatorios, te dejamos a tu elección si quieres llenar únicamente los obligatorios marcados con un “*” o también los opcionales que no están indicados. Ya que termines, presiona en “Confirmar”.

Folio de seguimiento del acta de nacimiento

El sistema te mostrara una ventana la cual contiene un resumen de tu forma de pago elegida y otros datos más, en mi caso me dice que mi forma de pago es “Pago en línea”, además aparece el concepto, el monto a pagar y algo sumamente importante que es el Folio de Seguimiento, ya que este te permitirá descarga el acta de nacimiento o para realizar alguna aclaración por algún problema que surja, por ejemplo que no te haya llegado el correo con el link a la descarga de tu acta, por esa razón se te pide que coloques también tu correo electrónico, ya que aquí te harán llegar toda la información pertinente.

Pago en línea

Si realizaste el pago de tu acta de nacimiento con tarjeta de crédito o débito, el sistema te redirigirá a la pasarela de pagos que usa portal de actas, para que hagas tu pago, aquí simplemente llena la información bancaria de tu tarjeta y presiona pagar.

Pago en sucursal

Si preferiste realizar el pago en una sucursal bancaria o tienda de conveniencia, es necesario que descargues tu hoja de pago referenciado, en ella viene un resumen del solicitante, tipo de trámite, folio de seguimiento, la fecha limite en la que tienes que realizar tu pago, el número de convenio, entre varios datos más.

En este punto, lo único que tienes que hacer es imprimir tu hoja de pago referenciado y acudir al banco de tu preferencia o tienda de conveniencia, realiza el pago presentando esta hoja y listo.

Paso 4: Descarga del acta de nacimiento

Dependiendo de cómo hayas efectuado tu pago (en línea o en sucursal), podrás descargar tu acta de nacimiento en línea, es decir, sí pagaste en línea con tarjeta de crédito o débito, se te envía el enlace para la descarga a tu correo electrónico que indicaste, pero si, por el contrario, hiciste tu pago en ventanilla, acudiendo físicamente, tendrás que acceder a la dirección web que venía en tu hoja de pago referenciado y proporcionar tu folio de seguimiento.

¿Cómo descargar mi acta de nacimiento con el folio de seguimiento?

Accede a la siguiente dirección https://www.gob.mx/ActaNacimiento/folioSeguimiento/, escríbela en tu navegador, y una vez que cargue, introduce el folio de seguimiento que te otorgo el sistema, pasa la casilla de verificación y finalmente presiona en “Buscar”, una vez que el sistema haya encontrado tu acta de nacimiento en línea, podrás descargarla a tu computadora.

Paso 5: Imprimir acta de nacimiento

Una vez que hayas descargado tu acta de nacimiento, podrás imprimirla en cualquier instante que así lo requieras, considerando que muchas veces en algunas instituciones de educación o dependencias del gobierno, te piden que tengan cierta vigencia, para que lo consideres.

Para imprimir tu acta de nacimiento, lo único que tendrás que hacer ubicar el archivo que descargaste y mediante un programa como WinZip o WinRAR, extraer el archivo que viene dentro, el cual contiene tu acta de nacimiento en PDF.

Si cuentas con impresora en tu hogar, solamente abre dicho archivo PDF, con un programa lectores PDF, como puede ser el conocido Acrobat Reader o bien, incluso ahora ya los navegadores web como Mozilla Firefox, Chrome, Internet Explorer, etc. Ya pueden abrir este formato PDF.

Una vez que lo hayas abierto, presiona ctrl + P o también puedes ubicar un iconito con símbolo de una impresora, presiónalo y en cuanto te pida la confirmación de imprimir, acepta y listo, en breve comenzara a imprimir tu acta de nacimiento.

Si no cuentas con una impresora, puedes acudir a un centro de impresión y repetir el proceso que te describimos anteriormente.

¿Por qué no aparece mi acta de nacimiento en línea al buscarla por CURP o por datos personales?

Cuando esto sucede, dejando de lado que te equivocaste en algún dato, es porque tu acta de nacimiento no esta digitalizada, es decir, que por alguna razón que desconocemos, tu documento de identidad aún no se encuentra en el sistema que concentra todas las actas de nacimiento digitales, por tal motivo es que cuando realizas la consulta, esta no aparece.

Si este es tu caso, acércate a la oficina del registro civil a informar del caso, te aconsejamos también, llevar tu acta de nacimiento en formato digital PDF, debidamente escaneada, así como también tu CURP en formato digital. Ellos te precisaran que debes de hacer.

¿Por qué no puedo descargar mi acta de nacimiento en línea con el folio de seguimiento?

Muy frecuentemente, las personas que quieren descargar su acta de nacimiento por Internet, reclaman que, al introducir el folio de seguimiento, su acta no aparece, lo cual no es de extrañarse, esto pasa simplemente porque el pago lo realizan acudiendo físicamente a una sucursal bancaria o tienda de conveniencia, lo cual conlleva que se requiera de hasta 72 horas para procesar su pago y habilitar la descarga.

Es probable que en muchos casos tarde menos del tiempo máximo, sin embargo, si te das cuenta que aún no está listo el enlace para descargar tu acta, entonces simplemente tienes que esperar un poco más, ahora bien, si quieres que sea instantáneo, debes de utilizar el pago en línea por medio de una tarjeta bancaria.

Esperamos haberte ayudado en todo el proceso para obtener tu acta de nacimiento en línea, si tienes preguntas o dudas, estamos para atenderte. (I.S.)