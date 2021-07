Influencer que se burló de trans podría pasar hasta 6 años en prisión

MÉXICO.- Un “influencer”, integrante del grupo de hermanos youtubers “Los ADN”, podría pasar de 3 a 6 años en la cárcel por actos de discriminación a una mujer transexual en la marcha por el orgullo LGBT+ en San Luis Potosí.

Vanessa Hernández es una conocida activista trans en México y de las primeras en el país en realizar el trámite legal para la corrección de su identidad gracias a las reformas del Reglamento de la Ley del Registro Civil en 2019. Durante la marcha, Sebastián Santoyo, uno de los tres hermanos, le hizo un cuestionamiento que se viralizó en internet.

“¿Tú te consideras guapo o feo? y de inmediato rectificó: ¿guapa o fea?”, le cuestionó. Luego de que el vídeo se publicó, ella fue agredida por redes sociales.

Comentarios de la odio

Vanessa compartió en su cuenta de Instagram un vídeo en el que acusó que la publicación desató miles de comentarios de odio hacia ella y a toda la comunidad.

“Nos dimos cuenta de qué tan vacía está la gente para empezar a replicar estos comentarios, estos chistes, estas burlas y que, ustedes dentro de estos 4 días que tuvieron la oportunidad de salir y exhortar a sus fans no lo hicieron. Dejaron que esto continuara y continuara, a desatarse un gran problema. Hay que tener conciencia de los actos que hagamos y no escudarnos en disculpas muy poco formales. Si hicieron el video viral es porque merecemos una disculpa viral y también merecemos que ustedes se posiciones y exhorten a su audiencia a no seguir replicando estos comentarios de odio”, indicó y también dijo que cortaron su respuesta, omitiendo la parte importante de su discurso y dejando, aún con la edición, el momento en el que se cometió el error.

Los youtubers borraron el vídeo de su cuenta de Instagram y dejaron otro de la marcha celebrada en San Luis Potosí. Por su parte, Sebastián Santoyo escribió en Twitter: “Nunca le falté al respeto a nadie. Una disculpa y no distorsionen las cosas.

Al respecto, el titular de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, Pablo Alvarado Silva, explicó para el medio Proceso que el responsable de esta acción podría pasar de 3 a 6 años en prisión por que “esta descripción típica que se está proponiendo en el delito de discriminación abarcaría situaciones como la que denuncia Vanessa”.