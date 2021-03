Acuerdo de Pemex y Odebrecht

Renegociación de un contrato “que era leonino”

MÉXICO (Xinhua).— El presidente Andrés Manuel López Obrador informó ayer que Pemex alcanzó un acuerdo con la brasileña Odebrecht para renegociar un contrato en el suministro de gas etano con una de sus filiales, por considerarlo “leonino”.

En su habitual rueda de prensa matutina, el mandatario explicó que la empresa Braskem Idesa, filial de Odebrecht, pagará más en el acuerdo de suministro de gas que tiene con Pemex, lo que permitirá ahorros por 13,749 millones de pesos.

“El propósito nuestro ha sido el no permitir la corrupción, no permitir la impunidad y procurar recuperar todo lo que se pueda”, explicó López Obrador. “Por eso hemos revisado contratos que consideramos leoninos, que se firmaron para que particulares nacionales y extranjeros hicieran jugosos negocios al amparo del poder público, a costa del presupuesto, que es dinero del pueblo”, agregó.

En su intervención, el director de Pemex, Octavio Romero, detalló que el acuerdo por 20 años fue firmado en febrero de 2010, durante la gestión de Felipe Calderón, el cual ha sido “lesivo” para la empresa mexicana.

Según Romero, el convenio en la planta petroquímica Etileno XXI, en Veracruz, establecía que Pemex tenía la obligación de suministrar gas etano y, de no cumplir, la empresa mexicana debía pagar penalizaciones con un aumento en el costo hasta del 200 por ciento.

El pasado 26 de febrero, Pemex y Braskem Idesa firmaron el acuerdo que modifica el contrato, y la empresa mexicana no pagará las penas generadas desde la llegada de la actual administración federal, en diciembre de 2018, calculadas en 147 millones de dólares.

Por otro lado, en la misma conferencia, el Presidente instruyó a Octavio Romero publicar las comunicaciones que tuvo Vitol, luego de que la empresa ofreció resarcir daños tras haber admitido pagos de sobornos.

“Lo primero es saber quiénes recibieron el soborno. A nosotros nos importa que nos digan quiénes recibieron el soborno, si no sabes quiénes, no podemos aceptar la supuesta reparación del daño porque seríamos encubridores, cómplices, eso lo tiene que saber Vitol, para empezar”, dijo ayer en Palacio Nacional.

, Romero Oropeza refirió que en Estados Unidos, Vitol accedió a pagar multas derivadas de actos de corrupción e informó a Pemex en una carta que había solucionado el problema que tenía en el país vecino. El director de Pemex contó que la empresa petrolera contestó que le daba gusto que resolvieron el problema con las autoridades estadounidenses, "pero lo que no nos daba gusto es que ni enterados estábamos", por lo que pidieron conocer los nombres de los funcionarios involucrados en sobornos. Agregó que la respuesta de Vitol fue que "por razones de debido proceso", no podían dar la información y entraron en pláticas "desde el punto de vista de los contratos que tenemos vigentes con ellos". "La respuesta de ellos van el sentido de un resarcimiento de daños a Petróleos Mexicanos en una cantidad en efectivo, alrededor de 17 millones de dólares más otro tanto por concepto de unos trabajos, de unos contratos que están llevando a cabo y que ellos terminarían ya sin costo para Petróleos Mexicanos. "El día de ayer en la noche yo le informé al señor Presidente porque esto es un tema que no nada más es dinero. El dinero a Pemex y a todos en este país es muy importante, pero tiene que tener un origen claro y saber a condición de qué estoy recibiendo una indemnización", señaló el director de Pemex. Agregó que López Obrador le instruyó ir a la Consejería Jurídica, y de ahí a la Fiscalía, para que esos recursos, en caso de ingresar a la hacienda pública, ingresen a la Fiscalía "como un resarcimiento de daño de acuerdo con el procedimiento jurídico" y que de proceder, pase al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Por su lado, López Obrador expresó: “Se arreglan allá (en Estados Unidos), le mandan un escrito al director de Pemex diciendo ‘ya nos arreglamos’, el director de Pemex; hasta me gustaría que publicaras los escritos, le contesta ‘está muy bien’ pero falta el arreglo aquí. "Ahora dicen 'ya queremos también reparar el daño a México con estos 17 millones de dólares, más otra cantidad, alrededor de 30 millones de dólares'. Y la pregunta de Octavio (Romero) ayer fue 'cómo le hago porque me están dando dinero, pero no puedo recibirlo'". Asimismo, López Obrador indicó que planteó a Romero Oropeza que la Fiscalía General de la República (FGR) intervenga porque ya hay denuncias de parte de Pemex e incluso se hagan gestiones ante el Gobierno de Estados Unidos para conocer quiénes están involucrados en actos de corrupción, además que se cobre por el daño que ocasionaron. "Podrá ser una empresa mundial muy importante, pero no es sólo el dinero", señaló. "Fue ayer, precisamente, yo ya sabía en general, pero ayer ya fue la consulta; recibimos la reparación y la respuesta fue no, Fiscalía", dijo el Presidente y agregó que "es una vergüenza que estas empresas actúen así". "¿Dónde está la ética, venir corromper a funcionarios de México o de otros países para obtener ganancias excesivas? Hay que seguir profundizando en este tema", señaló López Obrador.