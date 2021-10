Acusa abandono “perverso”

AMLO defiende iniciativa y pide a partidos definirse

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Al destacar que su iniciativa de reforma eléctrica enviada al Congreso es para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el presidente Andrés Manuel López Obrador denunció la entrega de concesiones a empresas particulares.

En su conferencia de ayer en Palacio Nacional, López Obrador acusó que “de manera perversa” empezaron a dejar en el abandono a las plantas de CFE para que se convirtieran en chatarra y el mercado fuera acaparado por las empresas privadas, principalmente por las extranjeras.

Sin afectaciones

“No se afecta a ninguna empresa, no se expropia ninguna empresa, es nada más mantener un equilibrio para que la Comisión Federal pueda salir adelante porque ahora solo está subsidiando a las empresas particulares, comprándole energía eléctrica a precios elevadísimos a las compañías extranjeras, pero además con el truco de que estas compañías particulares no pagan por la transmisión de la energía eléctrica que producen, es un subsidio que tiene que pagar la Comisión.“

¿Y de quién es la Comisión Federal de Electricidad? Es del pueblo, es de todos los mexicanos y no es posible que estas empresas, como no pagan por la transmisión y tienen subsidio, pues entonces empresas comerciales como Oxxo, para ser claros (...) pagan menos por la luz que lo que paga un hogar de una clase popular o de una clase media”, declaró López Obrador.

El Presidente acusó una campaña de “los corruptos” contra su iniciativa, por lo que presentará un informe general.

Paneles solares

De igual forma, rechazó que con su iniciativa se cancelen los permisos de autoabasto con paneles solares que generen energía eléctrica para casa-habitación.

“No, no, espero que espero que con el paso del tiempo se vaya aclarando más, se conozca la iniciativa, como se va a explicar aquí a detalle y si se necesita lo vamos a hacer diario, vamos a estar informando para que se conozca bien”, dijo.

El Presidente hizo referencia a un mensaje en redes sociales del escritor y periodista Pedro Miguel, simpatizante de su movimiento, quien mostró que en su casa tiene paneles solares.

“Él lo ve con sentido del humor, porque la verdad son muy ingenuos, los manipulan a muchos (…) Qué dice, ah mira está asustadísimo: ‘Aquí muerto de susto porque la dictadura castro chavista me va a estropear mis paneles’. No hay que perder el sentido del humor, no hay que enojarse”, declaró López Obrador.

Posteriormente, en su misma conferencia matutina, aseguró que “no hay para dónde hacerse” en el tema de su iniciativa de reforma eléctrica, y llamó a los legisladores del PRI y demás partidos a que se definan: “O están con las empresas extranjeras, de los grupos de intereses creados, o están con el pueblo y con los consumidores”.

El titular del Ejecutivo federal indicó que será respetuoso con lo que decidan los legisladores, pero manifestó que cada quien tiene que asumir su responsabilidad ,al advertir que se conocerá la forma en que voten “porque antes votaban en contra y se quedaban en el anonimato”.

“No hay para dónde...”

“Los legisladores del PRI o los legisladores en general tienen que definirse, colocarse en su sitio, no hay para dónde hacerse: ¿Estás a favor de las empresas extranjeras que reciben subsidio que nos pueden llevar a una crisis o apagones, como sucede en España? (…). Si se decide, vamos apoyar a la Comisión Federal de Electricidad, que es una empresa pública, que vamos a garantizar de que no va a faltar la energía, no va haber apagones, no va haber aumento del costo de la luz?”, dijo el mandatario.

“Si nos apoyan, vamos a tener la garantía que no va a aumentar el precio de la luz, los legisladores van a manifestar si están en favor del pueblo, del consumidor, del usuario, o de las empresas, de los grupos de intereses creados”, precisó.