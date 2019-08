Acusa de un sabotaje

AMLO insiste que un aeropuerto se construirá pronto

CIUDAD DE MÉXICO (Notimex y El Universal).— El aeropuerto de Santa Lucia va y no se retrasará, incluso podría estar listo un mes antes de lo previsto, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien calificó como “sabotaje legal” los amparos interpuestos en torno a la obra aeroportuaria.

Luego de que un juez concedió una suspensión definitiva que detiene la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía hasta que concluya uno de los juicios de amparo, dijo que “se puso de moda, ya es como deporte nacional, el presentar amparos en contra de todas las obras que estamos proponiendo”.

“Son tácticas dilatorias, chicanadas, para que no se haga o demorar la obra, espero que esto se resuelva pronto”, expresó.

Además, llamó a quienes en este caso, “no pudieron hacer el ‘negocio’ (con la construcción del aeropuerto en Texcoco), a que le bajen una rayita cuando menos, están muy alterados, el dinero no es la vida. El dinero es la mamá o el papá del diablo”.

Dijo que es increíble que a la fecha el proyecto de Santa Lucía tenga ya 80 amparos, y cuestionó que no hubo tal reacción “cuando querían hacer el negocio jugosísimo de construir en el lago de Texcoco el aeropuerto”,

El Presidente aceptó que si bien le tocaba a Morena, como oposición, interponer los amparos en ese momento, éstos “no procedían, además que no había el ánimo, pero ahora se puso de moda”.

Dijo que los amparos en contra de la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles en Santa Lucía “si acaso” son molestos, pero no lo mortifican o molestan, “llevo muchos años en esto, no tengo la piel tan delgadita, no pasa nada”.

Al preguntarle si podría retrasar el proyecto, López Obrador respondió tajante: “Nada, el aeropuerto no se va a retrasar, hasta podría decir que vamos a tenerlo un mes antes de lo previsto, terminando el aeropuerto de Santa Lucia”.

Sin juicios

En otro tema, López Obrador indicó que está en contra de que se abran procesos a los expresidentes de México, pues consideró que se tiene que poner “un punto final” y comenzar una etapa nueva, de transformación en el país, sin corrupción ni impunidad.

Sin embargo, comentó que “de todas maneras se tendría que ver si se puede llevar al cabo el juicio legal” y agregó que de ser así eso se aplicaría “para los que se fueron, no para nosotros” y por ello confía en que se apruebe la desaparición del fuero al Presidente de la República.

“Adelanto que estaría en contra de que se abran procesos, pero no puedo evitar, si así lo quiere la gente, que se haga la pregunta y lo mío sería un voto nada más, claro que lo voy a razonar, porque no quiero que se abran esos procesos”, dijo.

“Lo sabían todo”

Luego de que se dio a conocer una entrevista en la que el exauditor superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal, reveló que el expresidente Enrique Peña Nieto tuvo conocimiento de irregularidades en su administración, López Obrador afirmó que todos los expresidentes tienen la información de las dependencias que tuvieron a su cargo.

“Había mucha hipocresía, se culpaba siempre a los de abajo y se decía que el presidente no estaba enterado, que lo engañaban, que el presidente tenía buenas intenciones pero sus funcionarios no le ayudaban. Lo cierto es que el presidente de México tiene toda la información”, dijo.

Récord Duración

La conferencia mañanera del Presidente rompió ayer récord de duración con dos horas 28 minutos 19 segundos.

Máximo anterior

Andrés Manuel López Obrador superó el máximo anterior de dos horas con 23 minutos.

50 años de cárcel

Durante su conferencia de ayer, señaló que si la ley lo permite, solicitará al gobierno de EE.UU. la extradición del responsable de la masacre en El Paso, Texas. Aunque recordó que en México no está permitida la pena de muerte, dijo que “se pueden acumular más de 50 años en la cárcel”.