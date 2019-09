Acusaciones a Fox y Calderón

AMLO: ganancias del petróleo fueron “desperdiciadas”

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal y Notimex).— El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que en los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón se desperdiciaron las ganancias del petróleo, ya que contaban con los precios más altos del costo, alrededor de 100 dólares por barril, cuando ahora es de 55 dólares.

“Los precios están a la mitad de lo que costaba el petróleo durante el gobierno de Fox y de Calderón. Tenían una suerte de contar con los precios más altos en toda la historia, 100 dólares por barril en promedio. Entró muchísimo dinero que se desperdició, para decirlo de manera benévola”, criticó.

En su conferencia, el jefe del Ejecutivo dijo que su gobierno será distinto y tendrá mucho cuidado en no solo depender del petróleo para sacar adelante al país.

Sobre todo, con la firma del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) —dijo— va a crecer mucho más la inversión extranjera.

“Por eso nos interés mucho que se aprueba el tratado de libre comercio”, indicó.

En otro tema, el presidente se dijo optimista de que su administración logrará la pacificación del país, dado que se trabaja todos los días y existe una estrecha coordinación entre los tres niveles de gobierno para combatir ese flagelo.

López Obrador adelantó que en breve se dará un informe sobre los índices de seguridad nacional que enfrenta el país, a nueve meses de su administración.

“Estamos haciendo todo lo que está de nuestra parte”, dijo el mandatario federal.

Además, “no delego este asunto de seguridad a nadie y diariamente encabezo el gabinete de seguridad junto con las secretarias de Marina, Defensa”, en tanto que no se permite la impunidad ni la corrupción.

También se fortalece a la Guardia Nacional al recluta y capacitan a más elementos de este cuerpo de seguridad pública; se avanza en la ampliación de los programas sociales y se moraliza al pueblo, por lo que “creo que vamos a lograr la seguridad del país”.

Respecto a las movilizaciones de elementos de la Policía Federal en contra de su incorporación a la Guardia Nacional, señaló que se trabaja para llegar a un acuerdo y se pasen voluntariamente, mientras que los no quieran tendrán opciones como pertenecer a un cuerpo que vigilará las instalaciones del gobierno, pero sostuvo que no se está despidiendo a nadie.

Sobre los hechos violentos ocurridos en Sonora, el primer mandatario envío todo su afecto y solidaridad a los menores de edad que lamentablemente viven esas situaciones, por lo que refrendó el compromiso de su gobierno de protegerlos; “de estar con ellos siempre”, y de que se mejore la vigilancia de policías y se garantice seguridad pública.

Por otro lado, el presidente arremetió contra Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), que encabeza el empresario Claudio X. González, es una de las agrupaciones que promovió amparos contra la construcción del aeropuerto de Santa Lucía.

“Hay una asociación que se llama Mexicanos por la Corrupción, ah me equivoqué, Mexicanos en favor de la Corrupción, que dirige Claudio X. González y otros adversarios nuestros que se han dedicado a sabotearnos legalmente son lo que promueven los amparos en contra de las obras y que no quieren que hagamos nada”, criticó.

El presidente dijo que están molestos porque quieren que siga el mismo régimen de corrupción.

“Imagínense defendiendo el proyecto del Aeropuerto en el Lago de Texcoco que era el saqueo más grande que se tenía preparado, el atraco más grande que se iba a hacer al pueblo y a la nación. Iba a significar casi un billón de pesos, iba a hacer como un Fobaproa, y defendiendo eso. Por eso me confundí y dije que eran Mexicanos por la Corrupción. Me recuerda mucho al Pacto por México cuando fue un pacto contra México”, declaró.

López Obrador señaló que Claudio X. González es un personaje muy conservador, y agregó: “No quiero usar otra palabra porque es muy fuerte, pero a lo mejor sería más clara, me autolimito”.

“Estaban acostumbrados a mandar y a no pagar impuestos y todavía se situaban como jueces, suponiendo que este organismo se llamara Mexicanos contra la Corrupción, le preguntaría ¿qué hicieron sí la corrupción estaba legalizada en la época en que ellos simulaban que combatían la corrupción”, dijo.

El mandatario fustigo que en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari no dijeron nada cuando el mandatario priista, en 1994, modificó el Código Penal para que la corrupción no fuese delito grave.

“¿No lo sabían? Como crearon una asociación civil, Mexicanos contra la Corrupción, si nunca dijeron nada, me gustaría que me replicaran, porque la corrupción estaba legalizada porque no era delito grave, ya basta de simulación. No se puede así, y ese es un distintivo del conservadurismo, son muy corruptos, pero además hipócritas”, puntualizó.

Al respecto, MCCI condenó las expresiones “falsas y sarcásticas” que hizo AMLO en contra del organismo y exigió respeto a su trabajo.

De un vistazo

Vinculación

Andrés Manuel López Obrador vinculó a Felipe Calderón con Humberto Moreira, acusado de lavado de dinero y de tener vínculos con el narcotráfico.

Escrito

Antes de que terminara el gobierno del PAN que pedía que se castigara a Moreira, la Procuraduría emite un escrito para exonerar de todos los delitos al exgobernador. Entonces, era toda farsa, afirmó.

Diferencias

Al respecto, Calderón rechazó haber “tenido arreglos” con Moreira, con el que tiene diferencias públicas.