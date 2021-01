Acusan a banco de "robar" ahorro de niños; Salinas Pliego responde

MÉXICO.- El empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego volvió a aparecer entre las principales tendencias luego de que una mujer acusó a Banco Azteca de "robarle" a sus hijos el dinero de sus ahorros.

En los primeros días de enero, la usuaria identificada como LP Sujey García compartió un mensaje en el que advierte de los movimientos.

“Si tienen pensado abrirles una cuenta a sus hijos en Banco Azteca, NO LO HAGAN. Mis niños tienen el hábito de ahorrar y los ayudé a abrir la cuenta para guardar sus domingos, y por la pandemia no pudimos ir en varios meses a meter dinero y hoy que fuimos resulta que les estuvieron cobrando $70 pesos por cada mes que no guardaron nada. Les robaron más de $1,400 a los dos y la gerente dijo que no se podía hacer nada al respecto. Estoy muy enojada con banco Azteca, cómo se atreven a robarles sus ahorros a mis hijos (SIC)”, compartió.

Ricardo Salinas Pliego responde

La publicación se volvió viral y el empresario Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, reaccionó a la nota de un medio de comunicación.

“En la nota dicen que les cobraron 1,400 pesos. No veo pruebas, lo que veo son cobros por inactividad. ¿Dónde está el nombre de la cuenta de esas personas? ¿No se dan cuenta que la nota es falsa verdad?, tuiteó el empresario.

Madre de familia responde

Como respuesta, la presunta madre de los menores se disculpó por su publicación.

“Hola buenas tardes señor Ricardo, antes que nada me disculpo por la publicación que hice. Ese día estaba muy molesta y decepcionada del banco, llevo toda mi vida ahorrando ahí. Me sentí defraudada por el cobro excesivo de comisión, ya tengo los estados de cuenta completos, ¿los envío?” escribió.

Posteriormente, compartió una captura de pantalla de su cuenta y agradeció la devolución del dinero.

“Señor Ricardo Salinas Pliego: el día de hoy mis hijos y yo recobramos la confían que habíamos perdido en su institución, como usted dio la orden, nos regresaron el dinero, y me disculpo por decir que fue un robo, solo fueron cobros altos de comisión, Estoy muy agradecida”.

A pesar del agradecimiento, Salinas Pliego exhortó a la internauta a viralizar también la respuesta del banco.

“Ahora vaya y dígalo en Facebook también y no sea irresponsable ni difame a las personas por su irresponsabilidad, por favor”.

Las opiniones polémicas de Salinas Pliego

En general, los puntos de vista de Salinas Pliego han generado opiniones de especialistas, empresarios y funcionarios, así como del público en general.

Reactivación económica

Salinas Pliego se destacó por ser el empresario que fomentaba el trabajo presencial durante el confinamiento por Covid-19 y no estaba de acuerdo con el programa de distanciamiento social que se aplicó.

Cuando el gobierno comenzó a relajar el confinamiento, se dijo optimista racional y aseguró tener confianza en que "seremos mejores como país, como sociedad y como personas, si aprendemos de lo vivido".

En Twitter señaló que el pensamiento crítico e independiente debe ser una guía, "pues nadie es dueño de la verdad y nadie debe imponer su manera de pensar sobre los demás".

Para el empresario, "el carácter es destino", y en las crisis, la templanza es determinante para superar la adversidad, pues los triunfos más importantes son sobre uno mismo.

"El trabajo dignifica nuestras vidas; les da significado y sentido. Por ello es importante defender a las empresas, que son las principales generadoras de empleos, riqueza y prosperidad".

Señaló que el cambio es la única constante en la vida: "quienes nos adaptamos más rápido y mejor al entorno cambiante somos los que sobrevivimos y salimos adelante".

En este largo comentario destacó que no hay camino fácil y siempre se debe pensar en hacer lo correcto, "para el bienestar de nuestros colaboradores, así como para los millones de clientes y familias que dependen de que hagamos lo correcto".

Pensiones Salinas

Pliego volvió a causar polémica al aseverar que las pensiones no son gratuitas, pues resultan del "beneficio justo que cosechas hoy como resultado de décadas de esfuerzo".

"Tu ahorro no es trivial, es el sacrificio que has hecho en el consumo diario de tu familia para poder lograr un futuro seguro mediante una pensión suficiente. Sin tu ahorro, no tienes pensión. Y sin réditos adecuados, tu pensión no alcanza", destacó en su columna de opinión.

El empresario expuso que quien debe ahorrar por una pensión digna es el empleado y no el patrón, pues este último no tiene incentivos para garantizarle una pensión digna.

Riqueza

Uno de los tópicos controversiales sobre el que escribió fue sobre la riqueza de las naciones. Salinas Pliego retomó un mensaje de Antonella Marty, directora del Centro para América Latina de Atlas Network. Coincidió con Marty y reprodujo su comentario: "Decir que el pobre es pobre porque el rico es rico, es como decir que el enfermo está enfermo porque el sano está sano. Son dos cosas que no tienen nada que ver. La riqueza no es un juego de suma cero".

