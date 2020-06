Acusan a titular de la Segob

Se quejan de que trata de imponer polémicas ideas

Organizaciones nacionales de padres de familia y legisladores locales de cuatro entidades federativas del país exigieron ayer a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que deje de “imponer su ideología personal sobre sexualidad en la educación de niños, niñas y adolescentes”, y se dedique a sus verdaderas funciones como servidora pública: atender la pandemia del coronavirus, la seguridad pública y la crisis económica.

En una videoconferencia, el presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia, Leonardo García Camarena; el director del Centro Cultural y Orientación Civil Concertación, Aarón Lara Sánchez; el director del Área Internacional de Red Familia, Rodrigo Iván Cortés Jiménez, y los diputados locales de Querétaro, Chihuahua, Aguascalientes y Nuevo León acusaron a la titular de la Segob de ejercer intimidación, lanzar amenazas y de violentar la autonomía de los congresos estatales para imponer su agenda sobre la sexualidad, el aborto y diversidad de género en la ley de educación “que violenta flagrantemente el derecho humano de los padres de familia de decidir el tipo de educación que necesitan sus hijos y la formación de valores morales”.

“Estamos viendo cómo desde la Segob se atenta no solo contra la soberanía de los estados sino contra los derechos humanos de los padres de familia y sus hijos”, dijo Aarón Lara Sánchez. “Que la titular de esta secretaría se concentre en trabajos para atender la pandemia, la seguridad y la economía que son fundamentales para hacer frente a los problemas que está sucediendo en México, ahora más bien el gobierno federal se desplaza a temas ideológicos”.

La conferencia de prensa la organizaron la UNPF, Iniciativa Ciudadana y Red de Familia, quienes junto con las fuerzas políticas del PAN, PRI, Encuentro Social y el PVEM buscan frener esta iniciativa de la Segob “de imponer textos educativos donde habla de temas incómodos y confusos” para los alumnos menores de edad.

“Nuestros hijos no son propiedad del estado, no queremos que la ideología de género estén en los textos gratuitos porque promueven el aborto y la liberación de la sexualidad en menores de edad”, afirmó el presidente de la UNPF.

Los directivos de padres de familia informaron que los legisladores Elsa Méndez, Mariela Sáenz, Claudia Caballero, Omar Bazán y Carlos Leal son amenazados por la Segob por defender la integridad de las familias y defender la libre decisión de los padres de educar a sus hijos de forma positiva.— JOAQUÍN CHAN CAAMAL

“Hay una intromisión grosera de la secretaria Sánchez Cordero, en vez de fomentar la unidad nacional para salir delante de todos los problemas del país, ella intimida a los legisladores para que aprueben su agenda ideológica, le exigimos que se abstenga de intervenir en el ámbito que no son de su competencia, los congresos deben de ser un contrapeso del poder y ella los intimida”, señaló Aarón Lara.

Dijo que varios diputados y diputadas de las legislaturas locales promueven iniciativas que incluyan el derecho de los padres de familia a educar a sus hijos, pero cuando se entera la secretaria de Gobernación envía documentos intimidatorios, invade el poder legislativo que no le corresponde y lanza amenazas o criminaliza a los legisladores que van contra su agenda ideológica.

Hicieron una petición de tres puntos a la titular de la Segob: que deje de atentar contra el derecho de que los padres de familia escojan la forma de educar a sus hijos, que garantice el derecho de los padres a intervenir en la educación y formación de valores de los niños y niñas, y que deje de intimidar a quienes no piensan como ella y atienda sus tareas correspondientes a su cargo.

“El tema de es de suma importancia por la capacidad y derecho que tienen los padres para seleccionar la educación de sus hijos”, recalcó la diputada Karina Banda. “No es una obligación de nosotros de realizar una corrección de una política que violenta los derechos de la comunidad educativa que quiere tener un razonamiento crítico, no un adoctrinamiento de ideologías, es un derecho; no estamos en contra de las decisiones de que se trate la sexualidad de cada individuo, que es un derecho privado, pero consideramos que es el derecho humano fundamental de los padres de familia de defender temas donde están incluyendo ideologías”.

Dijo que el estado debe de ser coadyuvante en la educación de los estudiantes, pero no debe de sustituir a los padres de familia en la formación de sus hijos, los padres deben de participar en la elaboración de contenido de los libros educativos oficiales, pero no es así.

La diputada Elsa Méndez, de Querétaro, informó que ella propuso una iniciativa para darle derechos preferente a los padres de familia en la educación de sus hijos, ya se turnó a la comisión de educación del Congreso, pero no se analiza. Sin embargo, le llama la atención que la secretaria de Gobernación ofrezca entrevistas y en mayo tenga un activismo más intenso no sobre su trabajo, sino en el trabajo del poder legislativo. Ella quiere marcar la línea con su personal interés ideológico y amedrenta a los diputados porque mandó un documento intimidatorio, aunque no tuvo el valor de firmarlo.

Recalcó que la iniciativa de la titular de la Segob es violatoria de varios tratados internacionales relativos a los derechos humanos y educativo, vulnera y atenta contra la patria potestad de los padres manipulando las leyes porque quiere establecer su propia agenda ideológica.

“Le pedimos que deje de invadir la esfera soberana legislativa y respete el derecho de los padres de familia”, subrayó. “Los primeros educadores son los padres y madres de familia, le exigimos que no abuse de su poder como secretaria”.

A su vez, la diputada Mariela Sáenz, de Chihuahua, informó que hoy presentará ante el congreso de su entidad un punto de acuerdo para exhortar al gobierno federal para que la titular de la Segob deje de invadir otros poderes y respete el derecho y la declaración universal de derechos humanos en el sentido de que los padres de familia tienen el derecho de escoger el tipo de educación que deben recibir sus hijos.

El diputado Antonio Zapata, de Querétaro, apoyó el posicionamiento de sus compañeros y las organizaciones de padres de familia y señaló que no es posible que la Segob transgreda las normas internacionales y adelantó que si hay que tomar las calles lo harán, darán una férrea batalla en los tribunales y poderes legislativos.

Por su parte, el diputado Omar Bazán, de Chihuahua, acusó a la ex ministra Sánchez Cordero de destruir los valores familiares y morales al llevar una agenda ideológica donde quiere confundir a los niños, niñas y adolescentes con temas incómodos como la sexualidad, el aborto y la diversidad.

Dijeron que los temas de diversidad sexual son subjetivos, no tienen sustento científico y neuromédico y sólo confundirán a los estudiantes menores que podrían interpretar esos temas como una libertad en su sexualidad.

“En estos momentos en el mundo solo se habla de hombres y mujeres muertos en la pandemia”, enfatizó Leonardo García para distinguir que biológicamente no hay otro gen como el de gay. “Al eliminar la dogma de género lo desliga de la naturaleza y es un riesgo, hoy en día solo se nace hombre o mujer, no hay un gen gay. La creencia de la diversidad no es científico, la ideología de género no acepta la neurociencia, la naturaleza no puede ser cambiada por capricho, el problema está en la mente. El contenido que está en los textos va a enseñar a niños y niñas de preescolar que habrá niños con vulva y niñas con pene, eso no es educación responsable. No estamos en contra de la educación sexual científica, sino contra los dogmas de género ideológicos”.

La diputada Elsa Méndez informó que en otro países ya se probó este modelo educativo y recomiendan que no se aplique en otros países porque no reduce los embarazos prematuros, los abusos infantiles y rompen todas las barreras morales y ofrecen el sexo como un placer nada más.

“Estos libros que propone la Segob quieren convertir a los niños y las niñas como objeto sexual nada más”, recalcó la diputada. “Va a confundir que son libres de ejercer su sexualidad, pero eso es algo íntimo y no se puede hablar en forma irresponsable de los temas, los únicos responsables de la educación de los hijos su familia, no son los profesores”.

Dicen que respetan a toda persona sea de la comunidad que sea, respetan las creencias y las convicciones de estos grupos que defienden el derecho a una educación integral que sea del interés de los padres de familia se basa en la ciencia ni en ideologías como quiere imponer la Segob.

“La percepción de algo es muy riesgoso, si con mucha información, con la advertencia de enfermedades sexuales y los valores los jóvenes mayores de edad pueden hacer de su vida un papalote están en su derecho, pero los niñosmenores tienen derecho a una educación integral y de valores”, subrayó el presidente de la UNFP.

“Estos temas no deben de estar en la agenda, es una vida íntima de las familias. Si a la señora de Gobernación no le preocupan las víctima y está más interesada en promover su propia ideología sobre la sexualidad, que abandone su cargo y que lo haga desde otra trinchera, pero no tome una bandera como lo ha hecho desde que llegó al poder para impulsar su ideología”.

Piden que la ideología de género en la educación quede fuera de la agenda del gobierno federal.

