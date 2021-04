Ahora dice Adame que fue montaje: "40 millones son de venta de cubrebocas"

MÉXICO.- Alfredo Adame, candidato a diputado federal por Tlalpan por el partido Redes Sociales Progresistas, respondió tras la filtración de un polémico audio que los 40 millones de los que habla son de un negocio de venta de cubrebocas y no de su campaña electoral.

“Respecto a los 40 millones que se mencionan en el audio, se refieren a la venta del cubrebocas 3M 1860; en ningún momento digo la palabra dinero, pesos o algún valor económico. Esto es el resultado de la comercialización de un lote de 40 millones, el cual arroja una comisión que sería repartida entre quienes tuvimos que ver dentro de esta operación”, dijo ahora Adame en un video.

En el audio que circula desde ayer, Adame dice:

"Alfredo Adame"

Porque fue captado en un audio sobre la presunta estrategia de @RSPorgMX y @PartidoMorenaMx

pic.twitter.com/iqdv5Y18iI — ¿Por qué es Tendencia? (@mxestendencia) April 5, 2021

“De esos 40 millones, nos chingamos 25; son los negocios, porque no va a llegar a la mayoría de diputados en la Cámara. Necesitan agarrar, cabrón, de RSP, entonces lo van a súper apoyar para que meta lo más posible, para que en la Cámara, la diferencia van a ser como 11 diputados. Entonces, de RSP van a sacar esos 11 diputados para tener la mayoría de 256 en la Cámara”.

Un montaje, asegura Adame

Como se menciona el partido, Adame señaló que se trata de un audio “evidentemente editado y fuera de contexto que tiene como objetivo dañar mi candidatura. Este montaje no refleja mis opiniones y aclaro que los únicos dueños de Redes Sociales Progresistas son los ciudadanos”.

“Ninguna persona o figura en lo individual puede atribuirse la propiedad de un instrumento de organización política pública. Reitero que la campaña de Redes Sociales Progresistas no es de golpeo, sino de propuestas; yo recibí la instrucción del presidente estatal de RSP, Pedro Pablo de Antuñano, de no atacar al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ni a la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, ni a ningún otro actor político porque nuestra campaña es sanar a México no dividirlo”, añade.

Adame también menciona en la grabación que los dueños del partido son el presidente Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard y Elba Esther Gordillo.

¿Marcel Ebrard será el próximo presidente de la República? Según Alfredo Adame, así será. pic.twitter.com/CXQ8DLU2uV — Toño Ortiz (@Tono0rtiz) April 5, 2021

José Fernando González Sánchez, presidente del partido, se deslindó de lo expresado.

“Nos deslindamos de los dichos de Alfredo Adame, claramente se ve que es un audio editado, es un golpe político para el candidato, quieren desprestigiarlo, quieren desestabilizar al partido porque ven que va en ascenso, nosotros sólo les responderemos a los ciudadanos, con ellos son con los que tenemos el compromiso”, aseguró en una entrevista con el El Universal.

.- Con información de Reforma y Aristegui Noticias.