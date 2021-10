Adiós a Iniciativa Mérida; “Entendimiento Bicentenario” de México y EE.UU.

CIUDAD DE MÉXICO.— Funcionarios estadounidenses y mexicanos sellaron ayer nuevo capítulo en la relación diplomática de ambos países, al relanzar su cooperación en materia de seguridad y enterrar un acuerdo previo, conocido como Iniciativa Mérida, ampliamente criticado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Los países vecinos acordaron prevenir la delincuencia transfronteriza, combatir el comercio ilegal de armas, reducir el tráfico y la trata de personas y atacar la importación de precursores para elaborar drogas como el fentanilo, que ha disparado las muertes por sobredosis en Estados Unidos.

“Estamos concluyendo un proyecto que tiene varios meses y que nos permite afirmar que dejamos atrás la Iniciativa Mérida y entramos, a partir de hoy (viernes), al Entendimiento Bicentenario”, dijo el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, en rueda de prensa con el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken.

Ambos funcionarios se reunieron horas antes junto al secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, el fiscal general, Merrick Garland, y autoridades mexicanas.

El nuevo acuerdo fue presentado como más amplio que la Iniciativa Mérida, en virtud de la cual Estados Unidos canalizó alrededor de 3,300 millones de dólares para ayudar a México a combatir el crimen organizado.

“De una cooperación limitada vamos a una alianza, que es algo muy distinto, es superior cualitativamente. Solamente te alías con alguien en quien confías y respetas”, agregó Ebrard antes de explicar que el renovado pacto es más complejo que solo capturar a capos del narcotráfico.

Las relaciones entre los vecinos, que comparten una frontera de 3,169 kilómetros, sufrieron un duro golpe en octubre cuando agentes antinarcóticos de Estados Unidos arrestaron al exsecretario de Defensa mexicano, Salvador Cienfuegos.

Cienfuegos fue liberado, pero la detención tensó las relaciones y perjudicó la cooperación en materia de seguridad.

“El Entendimiento Bicentenario (…) marca el inicio de un nuevo capítulo en la cooperación en seguridad entre México y Estados Unidos, uno que nos verá trabajando como socios iguales, al definir y abordar prioridades compartidas”, dijo Blinken.

El nuevo pacto se centra en el intercambio de información, las causas fundamentales de la violencia y la detención del flujo de armas de Estados Unidos a México, un punto clave de preocupación para el gobierno mexicano. “No se puede reducir la violencia en México si no se reduce el número de armas”, defendió Ebrard.

El Entendimiento Bicentenario, llamado así porque se cumplen 200 años de relaciones diplomáticas bilaterales en 2022, reemplaza a la Iniciativa Mérida, estrategia de 2008 basada en un enfoque militar que impulsaron los expresidentes George W. Bush y Felipe Calderón Hinojosa.

El nuevo marco se basa en tres pilares: inversión en salud pública para combatir las adicciones y homicidios, prevenir la delincuencia transfronteriza al reducir el tráfico de armas, drogas y personas y desmantelar las redes criminales al perseguir a personas vinculadas a financiamientos ilícitos.

El canciller Ebrard recordó que las prioridades del gobierno de López Obrador son la reducción de los homicidios, las oportunidades para que los jóvenes no caigan en las redes del crimen y el control del tráfico de armas de Estados Unidos hacia México.

“Hay interés por construir una relación en donde las prioridades de México tengan el mismo nivel que las prioridades de Estados Unidos. Eso no lo habíamos tenido”, declaró Ebrard.

El canciller señaló que el próximo 1 de diciembre deberá presentar el plan anual de trabajo, y en enero próximo, uno a tres años.

Además anunció cuatro memorandos de entendimiento “inmediatos”: uno para reducir la adicción a las drogas, la creación del Programa de Control de Contenedores Portuarios, un grupo binacional para regular precursores químicos y el último para que Estados Unidos apoye a México en buscar a los desaparecidos.

Invitación

En el diálogo de seguridad estuvo López Obrador, quien invitó a su homólogo Joe Biden a México “cuando pueda” y destacó las coincidencias entre ambos gobiernos, aunque insistió en el “respeto a la soberanías”.

“Considero que vamos a poder, juntos, inaugurar una etapa nueva en nuestras relaciones”, expresó AMLO.

Aunque no era un tema oficial de la agenda, el contexto de la reunión estuvo marcado por los miles de migrantes haitianos varados en las fronteras de México y a lo largo del país en medio de la ola migratoria histórica que vive la región.

El director del Instituto Nacional de Migración (INM) de México, Francisco Garduño, también estuvo en el diálogo de seguridad.

En la conferencia posterior, Blinken y Ebrard negaron haber tratado el programa “Permanecer en México” o MPP, que obliga a solicitantes a tramitar su asilo para Estados Unidos desde territorio mexicano, o el Título 42, que permite la expulsión inmediata de migrantes por la pandemia.

Cuestionado por la prensa, el secretario estadounidense aseveró que la Casa Blanca busca “atender las causas”, al recordar que Biden prometió invertir 4,000 millones de dólares en desarrollo para Centroamérica dentro de cuatro años.— Reuter y EFE

De un vistazo

Desayuno en Palacio

“Tras sostener un desayuno en Palacio Nacional con Antony Blinken, secretario de Estado estadounidense y con otras autoridades en el Diálogo de Seguridad de Alto Nivel entre México y Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que hay condiciones inmejorables para inaugurar una etapa nueva en la relación bilateral.

“No tan lejos de EE.UU.”

Al retomar la frase “Bendito México, tan cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos”, López Obrador llamó a fortalecer la relación de cooperación y de amistad entre ambos países. “Sería inconcebible el que no hubiese entendimiento, sería muy lamentable el que no nos entendiéramos, el que no se fortalecieran las relaciones de cooperación y amistad”.