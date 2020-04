CIUDAD DE MÉXICO.- Para poder afrontar el momento más difícil de la Fase 3 del coronavirus, que se prevé que del 8 al 10 de mayo, aún hace falta camas, ventiladores y personal médico, admitió el presidente Andrés Manuel López Obrador.



En su conferencia mañanera, señaló que "es mejor que sobre a que falte".

El presidente detalló que está atento a las proyecciones de la contingencia sanitaria que muestran un aumento de incidencia de contagios en Ciudad de México, Tabasco, Quintana Roo.

También en las ciudades de Guadalajara, Jalisco; Tijuana y Mexicali, Baja California, y Monterrey, Nuevo León.



"Nos faltan más (médicos), no es que estén saturados los hospitales, no que no tengamos camas, no que no haya ventiladores, no que no tengamos médicos especialistas…".