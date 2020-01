Aduana de EE.UU. retiene los diseños del joven tzotzil Alberto López

El sueño del joven tzotzil Alberto López Gómez de que sus diseños fueran expuestos en Estados Unidos, en un escenario como la Universidad de Harvard; pudo no haberse concretado luego de que sus textiles tejidos fueran retenidos en la aduana.

Así lo informó López Gómez, a través de una publicación en Facebook; en la que compartió que el pasado 20 y 22 de enero envió un paquete con rumbo a Nueva York y otro a Boston; a fin de evitar los gastos de sobre equipaje. Sin embargo, el día 27 se le notificó que el paquete estaba retenido en la aduana de Ohio.

“Así que me dirijo a la oficina DHL en San Cristóbal para dar seguimiento a la situación ahí mismo se envió un correo electrónico con la información que me requería la aduana a través de la empresa para poder darle salida a los paquetes. No fue suficiente la información y requirieron más detalles” (sic), detalla el diseñador en su publicación.