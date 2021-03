Adulto mayor enternece al celebrar con un baile que fue vacunado (vídeo)

El señor que fue vacunado en Huixquilucan, México causó las reacciones positivas en redes sociales.

MÉXICO.— El señor Ignacio García Dávila recibió su vacuna contra el Covid-19 y para celebrar este acontecimiento bailó el "Mambo número 8" y un swing. Esta acción que fue captada en vídeo provocó los comentarios de internautas en redes sociales.

"La vacuna no me dolió, me duelen más las injusticias, no tengo dinero, pero soy feliz", afirmó Nacho, quien bajo el rayo del sol y al ritmo de la marimba bailó.