Adulto mayor vende sus dibujos para comprar leche para sus nietos

NUEVO LEÓN.- El caso de Don Armando, quien vende dibujos hechos a mano para alimentar a los suyos, conmovió a usuarios de redes sociales. La información la dio a conocer Héctor Villanueva en su perfil de Facebook.

“El señor estaba llorando porque quería vender sus dibujos para llevarles una leche a sus nietos y no traía dinero. Me la vendía el dibujo de la virgencita a $20 y le di $100, y se puso a llorar porque se sentía feliz. Me dijo que yo era un ángel. Si lo ven cómprenle, está pasando en la colonia San Sebastián en Guadalupe”, se lee en el post.