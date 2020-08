Advierte AMLO: ''Lozoya aún no dice todo..., está peor el otro asunto''

TORREÓN.- Emilio Lozoya aún no dice todo lo que sabe sobre las desviaciones y corrupción en el caso de Odebrecht que se cometieron durante la pasada administración, advirtió el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su conferencia matutina, en la 11 Región Militar de Torreón, Coahuila, expresó que está peor el otro asunto que Lozoya no señala, de manera "inexplicable", en su denuncia y está relacionado con la planta de fertilizantes Fertinal.

Comentó que su gobierno ya presentó una nueva denuncia ante la Fiscalía General de la República por esa operación de la que todavía se tienen una deuda 9 mil millones de pesos.

"Saben quién les daba los créditos para todo esto, la banca de desarrollo, Nacional Financiera y el Banco de Comercio Exterior…"

De la Madrid y Alejandro Díaz

"Un hijo del expresidente De la Madrid era el de Nacional Financiera (Enrique de la Madrid Cordero) y el Banco de Comercio Exterior y el actual gobernador del Banco de México (Alejandro Diaz de León) también estaba en Hacienda y luego fue director del Banco de Comercio Exterior cuando estos créditos", acusó.

López Obrador indicó que otra desviación que se cometió cuando Lozoya Austin era director de Pemex fue el contrato que se dio a la planta de Etileno XXI con de Odebrecht.

"Imagínense el contrato que firmaron: Pemex se compromete a entregarle al gas Etano con un 30% de descuento, es un subsidio de alrededor de 5 mil millones de pesos, pero no solo eso, otro subsidio porque Pemex paga el transporte, otros 5 mil millones de pesos".

Millonario costo para Pemex

"El gas le termina costando a la empresa el 30% de lo que cuesta en el mercado y el 70% subsidió de Pemex. Pero no solo eso, como Pemex no tiene gas si no cumple se establece que tiene que pagar multas y se han pagado a Odebrecht como 3 mil millones de multas".

"Desde que llegamos nosotros dijimos que ya no, pero si se pagara lo pendiente serían otros 5 mil millones de pesos. Entonces son 15 mil millones de pesos de quebranto aproximadamente. Eso es lo que debe investigarse".

Apuntó que la Fiscalía tiene que integrar todas las denuncias, no obstante, aseguró que es muy buena la cooperación y el método de testigo protegido que se sigue en el caso de corrupción y sobornos de Odebrecht.