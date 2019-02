Advierte de una “mafia”

AMLO dice que hay una campaña contra un consejo

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal y Notimex).— El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró ayer en conferencia que existe una campaña en contra del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) de una “mafia” en la ciencia.

“Están muy molestos algunos del Conacyt, los machuchones, porque hay mafias en todo, hasta en la ciencia, mafia, aunque parezca increíble en la cultura, en la intelectualidad, cotos de poder”, afirmó el mandatario.

“Entonces eran intocables y también con sueldos elevadísimos y tampoco con tanto nivel académico. Entonces, se sienten desplazados, que se transparente todo”, agregó el tabasqueño.

En su conferencia matutina, López Obrador dijo que el Conacyt y en todo en su gobierno no se permitirá el “influyentismo, amiguismo, nepotismo, ninguna de esas lacras de la política”, ello tras el cese de la diseñadora de moda, Edith Arrieta Meza, quien fue designada como Secretaria Ejecutiva de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem).

Lamenta decisión

En otro tema, el presidente López Obrador consideró que la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de mantener suspendida la Ley de Remuneraciones para que nadie gane más que el Ejecutivo, no se ajusta a la conducta de quien imparte justicia.

“Se tiene que resolver de esa manera, considero que no se ajusta a la conducta de quien imparte justicia y nosotros no vamos a modificar nuestro plan”, afirmó.

López Obrador aseguró que se reducen los sueldos de los altos funcionarios públicos en su gobierno.

“Los que están solicitando que se mantenga esos sueldos elevados deberían ofrecerles disculpas a los mexicanos, porque es una ofensa que en un país con tanta pobreza y con tanta necesidad hayan esas extravagancias, esos sueldos ofensivos”, declaró.

Empero, el Presidente López Obrador reiteró que será respetuoso de la autonomía del Poder Judicial.

Sobre el tema del combate al “huachicol”, el mandatario federal afirmó que “se tienen ahorros importantes de casi cinco mil millones de pesos, hasta el momento, y si se continúa de esa manera se pueden alcanzar 50 mil millones de pesos en el año”.

Además, puntualizó, de un ahorro de 33 mil millones en la no devolución del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a empresarios.

Ahorros

También comentó que en lo que va de su gobierno se tienen ahorros importantes, está creciendo la recaudación en relación con meses anteriores. “El reporte que tengo es que estamos recaudando más de lo que se hacía anteriormente”.

Asimismo, previó que hoy se presentará el plan de medidas extraordinarias para Pemex, y reiteró que se apoyará a Pemex para su rescate, al igual que a la CFE.

A Pemex, dijo, se le quitará la carga fiscal y no hay límites para el apoyo, porque se trata de una empresa estratégica y fundamental para la nación, y ha sido muy maltratada, “por decir lo menos, una empresa que fue saqueada, sobre todo en este periodo neoliberal de las empresas con más corrupción en el mundo”.

Añadió que no afecta en el ejercicio del presupuesto el apoyo a Pemex, y se tiene el presupuesto suficiente para financiar los programas de Bienestar, por lo que no se recurrirá a deuda, “no vamos a caer en déficit, no van a aumentar los impuestos, no va a haber gasolinazos. Vamos a salir sin problema”.

Pide no estigmatizar

López Obrador informó que viajará hoy a Badiraguato, Sinaloa, municipio donde nació Joaquín Guzmán Loera, líder del cártel de Sinaloa, para poner en marcha tres acciones como la construcción de una carretera de Badiraguato a Guadalupe y Calvo, Chihuahua.

“Se va a crear una universidad pública en Badiraguato, con la especialidad en el fomento a la actividad forestal, porque es una zona con mucho potencial boscoso. Y tercero. Se va a llevar a cabo el programa Sembrando Vida; y vamos a sembrar en esa región solo del lado de Badiraguato, 50 mil hectáreas, de Badiraguato a Guadalupe y Calvo”, dijo.

Sobre su visita a este municipio, el presidente pidió no estigmatizar pueblos.

“No se puede estigmatizar Atlacomulco, porque de ahí era el llamado ‘Grupo Atlacomulco’. ¿Qué tiene que ver Atlacomulco con un grupo político?”, dijo López Obrador en alusión al municipio donde nació el expresidente Enrique Peña Nieto.

“Badiraguato es un pueblo con historia, vive mucha gente que merece respeto”, señaló el tabasqueño.

Expediente “Vigilado” por el Cisen

Andrés Manuel López Obrador reveló que su expediente está en una zona restringida.

Zona restringida

El Presidente afirmó que en una zona restringida en el Antiguo Palacio de Lecumberri se encontraba una parte de su expediente, elaborado por la Dirección Federal de Seguridad que encabezó Miguel Nassar Haro.

Informes

“Desde hace 40 años, desde que estaba el finado Miguel Nassar Haro, él suscribía informes sobre mis actividades en Tabasco”, dijo.

Decreto

López Obrador aseguró que en breve estará listo el decreto para desclasificar los archivos de la extinta policía política y del Cisen, como lo propuso durante su campaña.