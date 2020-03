Advierte Gutiérrez Müller de mensajes alarmistas por Covid-19

MÉXICO.- La investigadora Beatriz Gutiérrez Müller llamó a la población a mantenerse alerta y hacer caso omiso a mensajes falsos que incitan al pánico ante la emergencia por Covid-19.

A través de su cuenta de Facebook, Beatriz Gutiérrez Müller pidió a la población no hacer caso a los audios que se difunden por redes sociales y solamente estar atentos a la información que se emite de manera institucional.

"Me acaba de hablar un amigo que es suplente en la cámara de Senadores. Hoy el Presidente va a dar un aviso a nivel nacional en todas las televisoras para echar a andar el plan DN-III. Ya va a echar a andar la fase dos. Ya todos los vuelos están cancelados. Puede echar a andar la fase tres y si no has hecho el súper hay que hacerlo ya", dice el audio que Gutiérrez Müller muestra en el vídeo que difundió.

Al respecto, la historiadora calificó el audio como una irresponsabilidad, ya que todo lo que contiene no tiene fundamento.

"El gobierno no ha transmitido nada de lo que este señor dice en su mensaje que está circulando de teléfono en teléfono. Por ejemplo, las compras de pánico. El abasto está garantizado y no necesitas salir corriendo a un supermercado. Eso no la ha dicho el gobierno", subrayó.

