Advierten que castigarán a quien discrimine a personal de salud en Sonora

HERMOSILLO.- No permitiremos actos de discriminación hacia el personal de salud, quien lo haga será castigado con todo el peso de la Ley, cuidémoslo, advirtió la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich.



"El personal de salud merece respeto y admiración, son nuestros héroes y heroínas con bata, los invito a valorar lo que hacen por todos", subrayó.



En sus redes sociales, Claudia Pavlovich expresó indignación por el ataque que sufrió Getsemaní Castro Valenzuela, enfermera del Isssteson de Ciudad Obregón, quien denunció que un hombre le arrojó agua cuando, uniformada, se dirigía al trabajo.



"El gremio de la salud ahorita estamos muy vulnerables a la sociedad, no sé qué tienen en la cabeza, creen que agrediéndonos van a solucionar algo o se van a hacer inmunes a la enfermedad, al Covid", recriminó en un vídeo que publicó en Facebook.



"Nos ven como lo peor, como la peste, hagan conciencia del daño que están haciendo tanto física como moralmente, nosotros no hacemos daño, hacemos nuestro trabajo, ayudamos, y nos gusta lo que hacemos y no se vale que nos hagan esto", expresó.



"Es muy feo salir a la calle y tener miedo, ahorita fue con agua, después con qué va a ser, por favor nosotros nomás estamos para ayudarlos", manifestó decepcionada la enfermera.



Al respecto, la gobernadora externó todo el apoyo y solidaridad a la enfermera.



"Hoy he visto en redes sociales como círculó un vìdeo, un testimonio de una gran mujer, una gran enfermera, Getsemaní, que trabaja en el Isssteson en ciudad Obregón…"



"Realmente me indignó, me indignó muchísimo y me lastimó, pero quiero decirles que en este momento debemos demostrar de qué estamos hechos los sonorenses".