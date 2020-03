Aeropuerto de CDMX, sin medidas de seguridad ante coronavirus

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras darse a conocer cinco casos confirmados de coronavirus en México; en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) sigue sin haber información sobre las medidas de seguridad ante este virus.

En un recorrido por una de las terminales del AICM, se verificó que sigue sin haber material gráfico o indicaciones de medidas de seguridad ante la aparición de este virus en el país.

En la terminal 1 del AICM, los pasajeros caminan apresurados. Algunos llevan cubrebocas. Son los menos. En los pasillos que dan a las puertas de salida, ni los guardias de seguridad usan esa medida preventiva.

En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), algunos usuarios optaron por usar cubrebocas, esto ante los casos de coronavirus que se han detectado en esta capital, así como medida de precaución por el arribo del turismo internacional. Foto: EL UNIVERSAL

Tampoco hay carteles, folletos o módulos de información sobre esta enfermedad, pese a que ya se reportaron los primeros casos en el país. En uno de los módulos de información, al preguntar sobre los protocolos de seguridad que se están llevando a cabo; el personal mencionó que no tenían información al respecto.

De acuerdo con el lineamiento estandarizado para la vigilancia epidemiológica y por el laboratorio de enfermedad por 2019-nCoV publicado por la Secretaría de Salud (Ssa); se establece que deben colocar avisos preventivos de viaje actualizados en áreas visibles para los usuarios.

Esto para brindar a los viajeros, que arriban y salen del país; información que estimule y facilite la búsqueda de atención médica en el caso se presente una enfermedad antes, durante, o después de un viaje internacional.

Indicaciones internas por "sospechas"

Un trabajador del AICM, quien prefirió omitir su nombre, dijo que las indicaciones que tienen es que si ven a alguien con síntomas "sospechosos" inmediatamente llamen a servicio médico y lo canalicen con ellos, "el problema es que, pues, yo no soy doctor cómo voy a saber".

Por su parte, Alejandro "N" quien viaja a Barcelona, lleva un cubrebocas por precaución voluntaria; además de que se lo pidió su empresa para la cual trabaja.

Alejandro menciona que en el AICM, no tuvo ninguna indicación, algo que dice le llama la atención; "de hecho es algo que veo como raro, si ya es el primer caso deberían tener un mayor estado de alerta para evitar más contagios".

Como él, Gerardo y Gabriela, que viajan a los Cabos, Baja California, acompañados de sus dos hijas, llevan cubrebocas.

Algunos usuarios optaron por usar cubrebocas, esto ante los casos de coronavirus que se han detectado en esta capital, así como medida de precaución por el arribo del turismo internacional.

Al preguntarles sobre si esa medida de seguridad fue indicada por personal del AICM, lo niegan, "no, esto lo hacemos por nuestra cuenta, aquí nadie te dice nada, no hay indicaciones, no hay nada al respecto, ni si quiera el personal del aeropuerto trae cubrebocas".

