Agilizan el proceso de vacunación

Una guardería y transporte en una sede de la capital

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— La vacunación contra el Covid-19 para adultos de 30 a 39 años se desarrolla de manera ágil en la sede de Campo Marte, Ciudad de México, ya que ahora las personas reciben su dosis de pie, además se implementó una guardería para que los menores puedan esperar a sus padres.

“Estoy feliz, dudé mucho en venir porque no tenía con quién dejar a mi hijo, pero por fortuna hay una guardería, yo no sabía que existía este lugar y al final me voy contenta porque además pusieron transporte desde diversas parte de Cuajimalpa, en mi caso desde Copilco”, dijo Itzel Delgado, quien tiene 38 años de edad.

En un recorrido por la sede que se implementó para residentes de la zona de Cuajimalpa, se observó la colocación de una guardería para que mamás y papás pudieran dejar a sus hijos durante su proceso para recibir la dosis de AstraZeneca. En una carpa con un par de mesas, la guardería, que tiene medidas sanitarias, resguarda a los menores por aproximadamente 30 a 40 minutos, durante ese lapso pueden colorear, utilizar juegos de mesa, leer y platicar con las encargadas de la zona.

“Es como si estuvieran en una escuelita”, comentaron las madres de familia que recogían a sus hijos tras ser inmunizadas con la dosis.

Mientras tanto, al interior de la sede se colocaron 49 cédulas vacunadoras para aplicar la dosis de AstraZeneca, cada una resguardada por militares y enfermeras, estas últimas recordaban a las personas de 30 a 39 años que durante 72 horas no podían beber alcohol ya que se reduce la efectividad de la vacuna.

Con el propósito de reducir tiempo en todo el proceso del registro y aplicación del biológico, el gobierno capitalino, en coordinación con la Secretaría de Salud, decidieron inyectar a las personas de pie y ya no sentadas, como se hacía en otras jornadas de inoculación.

Personal de salud señaló que tenía el mismo efecto si se vacuna sentados así como parados y aclaró que es por un tema de logística. Además que ahora las personas después de ser inyectadas con la dosis deben pasar inmediatamente a observación.

“Nunca dudé en vacunarme por todo lo que ha pasado además de que tuve Covid, por lo que no quiero enfermar nuevamente. Muy rápido el proceso y en menos de 30 minutos estás fuera de la sede de Campo Marte”, comentó Mario, de 39 años. Agregó que recomienda a las personas que todavía tienen miedo a recibir su dosis ya que es una oportunidad para que la pandemia poco a poco vaya desapareciendo, pero aclaró que se seguirá protegiendo.

Aunque el Gobierno capitalino decidió poner la sede de vacunación Campo Marte, que se encuentra en la alcaldía Miguel Hidalgo, para los habitantes de Cuajimalpa, la propia demarcación lanzó un apoyo emergente de transporte en un horario de 9:00 a 14:00 horas.