Agresivo mensaje a AMLO

Hallan manta con amenazas de un cártel en Tijuana

CIUDAD DE MÉXICO.— Un mensaje amenazante contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y firmado presuntamente por miembros de Cártel de los Arellano Félix, fue colgado en un puente peatonal en la delegación La Mesa, en Tijuana.

El narcomenaje fue descolgado por agentes policiacos anteayer a las 22 horas en un puente a la altura del Colegio de Bachilleres sobre la Vía Rápida.

“Mira pu… viejo acedo Manuel López Obrador ni con toda tu pu… gente nos van hacer nada, sálganse a ch… a su p… m… de Tijuana aquí no los queremos, si no se salen les empezaremos a pegar en su ma… está no es guerra de ustedes y ahorita estamos más fuertes que nunca. ATTE. La nueva alianza Lobo alfa 20, Tabo y el flaquito de Tijuana más fuerte que nunca. puro CAF pu… Tijuana y la Sánchez ya tienen dueño”.

El texto se da luego de la instalación de 12 campamentos del Ejército a fin de disminuir la incidencia delictiva, sobre todo los homicidios que en los primeros días de febrero ya rebasa las 40 víctimas.

“La advertencia” también se colgó a pocas horas de que se realizara la Mesa de Coordinación Territorial para la Construcción de Paz, en la que asistieron todas las autoridades incluyendo a Leonel Cota Montaño, subsecretario de Planeación, Información, Protección Civil y Coordinación del gobierno federal.

“El Mijis”

En otro tema, el diputado local Pedro Carrizales, conocido como “El Mijis” recomendó al presidente López Obrador mejorar su seguridad personal.

El lunes, el diputado sufrió un atentado mientras se trasladaba a un evento en un vehículo Chevrolet Cruze, cuando dos presuntos delincuentes, quienes circulaban en una motocicleta, comenzaron a disparar en contra de la unidad en la que viajaba.

Al ser cuestionado respecto a su opinión sobre la seguridad del presidente, “El Mijis” señaló que “la verdad, yo sí le pediría que aumente su vigilancia”.— Proceso y El Financiero.

“A punto personal, porque sí hay gente honesta pero creo que no todos somos”, dijo ayer en conferencia junto al subsecretario de Gobernación, Zoé Robledo.

Carrizales declaró desconocer el motivo por el que fue atacado. Sin embargo, señaló que parecían personas jóvenes. Ante esto, llamó al presidente de la República y a la Secretaría de Gobernación a iniciar un debate sobre la situación de los jóvenes en el país.

“Soy sobreviviente de una situación que día a día hiere a la nación, a la que se arriesga cualquier mexicano. Hoy quiero levantar la voz y hacer una sugerencia al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la Secretaría de Gobernación, aquí representada por Zoé Robledo, es necesario que iniciemos el debate para juzgar de diferente modo a los jóvenes que por falta de oportunidades hoy se encuentran en las redes del crimen organizado”, añadió.

Destacó que si bien él perdona a quienes atentaron contra su vida, tiene claro que se debe de hacer justicia.

“Lo que trato es de hacer un llamado a la reconciliación, a que no podemos criminalizar a todos los jóvenes, nadie sabe qué los orilló a tomar esa decisión, qué pasaba por su mente”.

Recordó que, de joven, él quería ser actor, no un “chico banda”. Sin embargo, señaló que la vida lo llevó por otro camino.

“Entonces, creo que el criminalizar a todos los jóvenes por igual no es la tarea correcta, ni debemos de juzgar a todos por igual (…). Yo creo que lo que me pasó me compromete más como legislador a realizar políticas públicas y ayudar a los jóvenes”, dijo.

Además, al ser cuestionado sobre su postura respecto a la Guardia Nacional, dijo que estaba de acuerdo siempre y cuando tuviera un mando civil. “Hay que capacitar (a la Guardia) en el manejo de las emociones, en la escucha activa para que puedan entablar un diálogo con los chavos”.

El diputado indicó que en su reunión con el subsecretario de Gobernación pidió protección para su familia, pues él cuenta con escoltas desde que está en el cargo.