Aguascalientes aprueba "Ley Provida"; defensa de diputado causa polémica

AGUASCALIENTES.- A puerta cerrada, el Congreso de Aguascalientes aprobó este viernes la denominada "Ley Provida" que consagra a nivel constitucional el derecho a la vida, desde la concepción hasta la muerte natural, mientras grupos de feministas protestaron afuera del recinto legislativo por "la criminalización del aborto".

Polémica forma de defender su postura

En sesión extraordinaria, el diputado Sergio Augusto López Ramírez, del Partido Verde (PVEM), se valió de una analogía y con una señal obscena para defender su postura a favor del derecho a la vida.

En su intervención mostró el dedo medio de su mano derecha arriba.

"Si te meto el dedo hasta adentro del culo, ¿de quién sigue siendo el dedo?", con este argumento el diputado del Partido Verde, Sergio Augusto López, defendió la #LeyProvida en #Aguascalientes. pic.twitter.com/sCiRLRy8tF — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) February 13, 2021

Con 18 votos de legisladores de la bancada mayoritaria PAN, del PVEM y uno del PRI, prosperó la reforma al artículo 2 de la Constitución del Estado de Aguascalientes, que reconoce la personalidad jurídica de los no nacidos.

"Persona es todo ser humano desde su concepción hasta su muerte natural. El estado le garantizará el pleno goce y ejercicio de todos sus derechos", establece la nueva norma. Integrantes de varias organizaciones feministas tapizaron el edificio del Congreso con pañuelos verdes y cartulinas con diversos mensajes: "Congreso antiderechos", "ni muertas x abortar, ni presas x intentar", "saquen los rosarios de nuestros ovarios", "dotar de personalidad jurídica a un embrión es una creencia moralista y religiosa…".

La respuesta de Augusto López

Durante el debate, el diputado Sergio Augusto López dijo que al matar a seres indefensos con el aborto, sólo se aporta dolor. "En Tamaulipas hay un pueblo que se llama Güémez, existió hace más de 100 años, se dice, un filósofo, que se llamaba El Filósofo de Güémez, y un día fueron con él dos campesinos molestos porque uno de ellos en su parcela sembró sandías y la guía se metió a la del compadre y a la hora de cosechar los dos peleaban las sandías que tenían cada uno en su parcela; el filósofo les dijo: 'Les voy a dar la respuesta, siempre y cuando me hagan caso'".

"Al primero, al que era origen de las guías de las sandías, le dijo: 'Usted hágase a un lado'. Va con su compañero y le dijo: '¿Qué ves aquí?', y el compañero le dijo: 'Pues una mano', '¡muy bien!'; dijo: '¿Y ahora?' (alzando la mano y mostrando el dedo medio en alto), 'pues una seña muy obscena', '¡perfecto!'; '¿este dedo que está aquí de quién es?', dijo; 'pues es tuyo filósofo', dijo. '¿Y si te lo meto hasta adentro en esa parte que empieza con C y termina con O, y no es el codo, ¿de quién sigue siendo el dedo?', dice: 'pues suyo'. '¿¡Verdad que ya no es tuyo!?'. Lo mismo pasa con este tema: El niño, el bebé, no es de la mujer, en una vida, es una vida", expresó.

Los asistentes

A la sesión extraordinaria, sin público, por las restricciones del Covid, asistieron los 27 legisladores locales; a mano alzada, ocho de ellos expresaron su rechazo a la reforma y uno se abstuvo. Erika Palomino desaprobó la reforma que, dijo, perjudica a las mujeres al no permitirles decidir en forma libre sobre su cuerpo. Dijo que se trata de una reforma electorera.

así quedó la votación en Aguascalientes#AgsEsProvida pic.twitter.com/1enBaO4lPr — JosCamAg #ConAbortoNoTeVoto (@JosCamA3) February 12, 2021

Seguirán abortando

Al término de la sesión, lideresas feministas advirtieron que las mujeres seguirán abortando aún con la reforma, lo que pasará es que aumentarán los abortos clandestinos, la persecución hacia las mujeres y la criminalización hacia ellas.

"Los abortos van a seguir sea legal o ilegalmente, para eso están los múltiples grupos feministas que dan acompañamiento". "No van a detener abortos, ni van a impedir los abortos no deseados, esa es la verdad", asentaron.