Ahorran a costa de vidas en maquiladoras

Maquiladoras no cumplen normas sobre seguridad

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— La noche del 26 de septiembre de 2018, Elizabeth López se preparaba para dormir cuando sonó el teléfono de su casa. Una empleada de la maquiladora Flex en Tijuana, una trasnacional que tiene más de 100 fábricas en 30 países, le informó que doña Eli, su madre, sufrió un accidente.

El camión que Flex tenía contratado para trasladar a sus trabajadores perdió el control, se salió del camino y cayó sobre su lado derecho en un montículo de piedras. Doña Eli, de entonces 42 años, falleció en el momento. El saldo final fue de dos muertos y 34 lesionados.

El informe pericial le quitó toda culpa a la empresa transportista Rómbicos y concluyó que la responsabilidad era del chofer. Pero en el mismo documento enlista una serie de anomalías que según el Reglamento de Transporte Público para el Municipio de Tijuana, haría que esta empresa perdiera la concesión otorgada para transporte de personal.

Rómbicos cumple con tener un título de concesión otorgado por el Ayuntamiento de Tijuana, pero el autobús de ese día tenía varias irregularidades, como que circulaba con placas particulares y estaba deteriorado.

A pesar de estas fallas, las maquiladoras los siguen contratando y las autoridades les permiten circular.

Esto no se traduce solo en accidentes, sino en más de 330 empleados de maquiladoras lesionados y 23 muertes, incluyendo a mujeres embarazadas, de acuerdo con un registro hemerográfico realizado a partir de notas periodísticas publicadas en los últimos seis años. Estos accidentes estaban ocultos para la autoridad.

Es hasta 2017, cuando se crea la Secretaría de Movilidad, que empiezan a contabilizarlos. Y en los últimos dos años, hasta agosto de este 2019, el Ayuntamiento reconoce 52 incidentes de camiones contratados por maquiladoras trasnacionales de origen estadounidense, japonés o coreano, entre otros.

Tijuana es la ciudad con el mayor número de maquiladoras en México. Se calcula que en esta frontera hay 942 empresas de este tipo, de acuerdo con datos de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado.

De estas, al menos la mitad ofrecen la prestación de transporte.

Camiones irregulares

Varias maquiladoras prefieren contratar camiones irregulares para transportar personas.

De $1,100 a $480

Por viaje, una empresa de transporte de personal con vehículos nuevos y en óptimas condiciones cobra entre 800 y 1,100 pesos. Sin embargo, hay algunas que bajan el precio hasta $480.

Varias deficiencias

Son camiones que no tienen concesión del Ayuntamiento, no llevan visibles los datos básicos, tienen más de 10 años de antigüedad y no tienen las medidas de seguridad.

Desperfectos

A veces cada unidad mueve a más de 40 pasajeros por viaje. Algunas unidades tienen vidrios rotos y llantas mal ajustadas, según se constató en un recorrido hecho en uno de los principales parques industriales de la Tijuana.

