''Al costo que sea'', responde portal a señalamientos de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- A través de un comunicado, el medio Latinus respondió a los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien señaló que tenía información de supuestos vínculos de políticos con el portal.

En el documento titulado "Al costo que sea", la plataforma respondió que seguirán vigilando al poder y documentando sus excesos y desviaciones.

"Si al gobierno de México hoy le interesa investigar al medio que investiga a su administración y documenta sus errores y abusos, lo invitamos a que inicie gestiones en Estados Unidos para hacerlo. Tenemos todo en regla, legal y administrativamente".

Imagen del comunicado emitido por Latinus en respuesta a los dichos expuestos en la mañanera del presidente López Obrador. Fuente Twitter

Latinus, que tiene como colaboradores a Carlos Loret de Mola y a Víctor Trujillo, dos periodistas ampliamente señalados como detractores del actual mandatario mexicano, respondió a López Obrador que es una plataforma binacional de información, "comprometida con los tiempos en que nació: de asedio oficial a la crítica en México y en otras latitudes", además que negó cualquier relación con políticos.

"Sabemos nuestras obligaciones y nuestros derechos. El trabajo periodístico que hemos desarrollado irrita a Palacio Nacional al grado de mover los hilos de su aparato de experiodistas convertidos en defensores del poder en turno. Nuestro trabajo es público, está documentado y no ha podido ser desmentido por el gobierno".

¿Qué fue lo que dijo López Obrador sobre Latinus?

En la conferencia matutina de este 30 de marzo en Palacio Nacional, el periodista Álvaro Delgado mencionó "un amasijo" de empresarios, políticos y periodistas que están detrás de la plataforma Latinus.

Al respecto, López Obrador declaró que tenía información de esta supuesta relación de políticos con el medio, "porque aquí llega de todo".

"Ya no hay espionaje, pero hay mucha inteligencia porque la gente nos informa, pero no consideramos que nos correspondía denunciarlo porque queremos que la vida pública sea cada vez más pública y que no haya censura", refirió López Obrador. "Están en su derecho de confrontarnos políticamente", declaró.

"Queremos que todos puedan ejercer sus libertades como se está haciendo, sin límites, hasta con insultos y no censuramos. Sí hemos hecho mención a Loret de Mola y a Víctor Trujillo, a veces, porque son muy tenaces, críticos nuestros. Somos como el centro de todo su quehacer periodístico, como lo somos para otros medios", expresó.

Latinus agregó que: "El ‘amasijo’ de datos falsos, imprecisos y sin sustento ofrendado hoy en su ritual matutino al presidente, está justo a la altura del burdo aparato propagandístico construido en la actual administración. No resiste la verificación. Con esa endeble bases, el gobierno de México quiere enviar una señal inequívoca de intimidación a periodistas, creadores e inversionistas para que Latinus sea un medio satanizado desde el poder".