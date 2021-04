Al grito de "queremos vacunas" marchan médicos privados al Zócalo

Foto: El Universal Foto: El Universal Foto: El Universal ❮ ❯

CIUDAD DE MÉXICO.- Bajo el grito de ¡Queremos vacunas! Alrededor de cincuenta profesionales de la salud que laboran en el sector privado iniciaron una marcha hacia el Zócalo capitalino para exigir que se les aplique la vacuna contra Covid-19.

A las 10:00 horas, el personal de salud se reunió en el Monumento a la Revolución, en donde continuaron con un censo que planean entregar en la secretaría de Salud, después, leyeron nombres de profesionales de la salud que han muerto por Covid-19; guardaron un minuto de silencio y aplaudieron en honor de sus compañeros.

"No nos están contemplando, ya salimos, alzamos la voz, nos acusan de golpeteo político, a nosotros nadie nos paga, dice el subsecretario Gatell que no atendemos primera línea, pero la gran mayoría de los 2 millones de mexicanos que contrajeron el virus se han atendido de manera ambulatoria y ahí entramos nosotros, no nos excluyan", dijo la médico general María José Díaz.

A las 11:15 horas, los trabajadores de la salud partieron rumbo al zócalo capitalino en dónde se prevé realicen otro acto simbólico en honor del personal de salud que ha muerto como consecuencia de atender la pandemia por coronavirus. "AMLO, escucha a la OMS ellos si saben; López- Gatell no", "Todos somos primera línea" y "Presidente escucha, tus médicos están muriendo", son algunas de las consignas que los manifestantes gritan en su trayecto por avenida Juárez.