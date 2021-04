Al menos tres abuelitos han sido vacunados con jeringas vacías en México

MÉRIDA.- El fin semana se viralizó un vídeo donde se ve que un abuelito de Ciudad de México recibió una 'vacuna de aire' en lugar de la dosis contra el Covid-19.

Tras este vídeo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que podría ser un montaje o una 'exageración' de los medios, sin embargo se han documentado al menos tres casos de abuelitos que recibieron ''dosis de aire''.

El primer caso documentado ocurrió en Sonora. Cuando un voluntario médico le encajó una jeringa vacía y simuló vacunar contra Covid-19 a una señora de 95 años de edad.

El caso ocurrió el pasado 27 de marzo. Por el hecho el delegado del gobierno federal en Sonora, Jorge Taddei Bringas, reconoció que "si ocurrió. Es verídico nos llegó la información, nos aplicamos investigar y encontramos al muchacho".

Informaron que se trató de un ''error humano''. El joven que inyectó a la abuelita ofreció disculpas. Posteriormente se informó que a la señora se le localizó y se le aplicó la vacuna.

#Sonora “Va a ser un piquetito, ¿ok?, ahí va.... permiso, uno, dos y listo”, dice un voluntario médico a una señora de 95 años de edad a quien le encajó una jeringa vacía y simuló vacunarla contra Covid-19 en Cajeme https://t.co/XcoEhzhX6H#Video: Especial pic.twitter.com/lDe2TcHmTz — El Universal Estados (@Univ_Estados) April 1, 2021

Caso en Tlalnepantla

La señora Francisca Robles, de 84 años de edad, quien el pasado miércoles 31 de marzo acudió al módulo del Parque Hidalgo ubicado San Juan Ixhuatepec, en el municipio de Tlalnepantla, para vacunarse contra el Covid-19.

Con la aplicación llegó la alegría para la familia, y luego se dieron cuenta que la jeringa estaba vacía y que la mujer no recibió el biológico.

"Sentí el piquete y así apenas muy leve pero no sentí, como no yo no sé qué se siente ni nada, pues se me hizo normal”, dijo doña Francisca Robles.

El Instituto de Salud mexiquense informó a través del área de comunicación social que iniciarían una investigación sobre el caso.

Caso en CDMX

Una voluntaria vacunó con una jeringa vacía a un adulto mayor que acudió a la la Unidad Zacatenco del IPN por la inoculación contra COVIDovid-19.

En un vídeo que tomó una familiar del hombre se ve que la enfermera limpia el brazo izquierdo del adulto e introduce la jeringa vacía, un par de segundos después la saca.

La situación se reportó con un superior en ese momento, se reconoció el error y momentos después se vacunó al hombre.

Él es mi tío y la enfermera le hizo creer que lo vacunaron y solo le hace un piquete con la aguja y la jeringa no tiene nada de líquido, paso en el @IPN_MX de Zacatenco, no puede ser que el personal de salud esté haciendo esto. ¡compartan!#COVIDー19 #SputnikV @Claudiashein pic.twitter.com/2V0qxDR2cl — Aletopia (@aletopia) April 3, 2021

Estos tres casos son los que se han podido documentar y exponer en redes sociales.