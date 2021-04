Al pie del cañón y sin vacuna

Protesta personal de la salud del Salvador Zubirán

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Al grito de “¡vacunas vacunas!”, ayer en la mañana personal del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”, ubicado en la alcaldía Tlalpan, se manifestó a las afueras del hospital, en demanda de recibir la vacuna contra el Covid-19, la cual, dicen, hasta ahora no se les aplica.

Rocío Rodríguez, una de las trabajadoras que lleva más de un año en labores sin interrupción, pedía que se les escuchara porque son más de 1,200 compañeros los que están en la primera línea de batalla atendiendo pacientes Covid y no han recibido la inmunización.

“Dicen que los trabajadores de salud estamos vacunados. Mentira”, afirmó, mientras sus compañeros informaban al público de su situación.

“Ni un trabajador más muerto por falta de vacuna. Exigimos la vacuna, el gobierno federal miente, no está el sector salud vacunado en su totalidad. No es posible que el mejor instituto a nivel América Latina no haya sido vacunado”, gritó uno de los trabajadores del hospital.

Para los manifestantes, el presidente Andrés Manuel López Obrador es “un mentiroso”, por lo que exigen ser vacunados de inmediato.

“Soy trabajadora desde hace 28 años, hemos estado al pie del cañón de la pandemia, necesitamos la vacuna para seguir dando atención, es lamentable que siendo un instituto reconocido haya personal sin vacunar”, señaló Adriana Ramírez.

Los trabajadores dijeron que más de la mitad de la plantilla laboral, sindicalizados y de confianza que labora ahí no ha recibido siquiera la primera dosis.