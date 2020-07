Alarma en Jalisco por contagios de Covid-19

El gobernador: Si esto sigue, habrá que detener todo

GUADALAJAR(El Universal).— Si la movilidad social y el ritmo y número de contagios de Covid-19 siguen en aumento en Jalisco, el gobierno estatal obligaría a parar por completo todas las actividades, advirtió el gobernador Enrique Alfaro.

El semáforo epidemiológico estatal, dijo, perdió su función y en su lugar se aplicará un “botón de emergencia” que se activaría cuando la saturación del sistema hospitalario pase del 50% o tasa de incidencia semanal sea de 400 contagios por millón de habitantes, de acuerdo a la fecha de inicio de síntomas; hoy, esos indicadores están en 26% y 290, respectivamente.

“Hay quienes no están cumpliendo con su responsabilidad como se ha pedido: la enorme mayoría de las empresas y negocios ignoraron el llamado a programar horarios de ingreso y salida escalonados y eso impacto en el nivel de riesgo del transporte público. La gente por su parte, no entendió que había que quedarse en casa salvo para lo necesario y por eso vemos en los últimos días sitios abarrotados en la ciudad con gente de paseo”.

La reactivación económica sólo tenía que impactar 7% la movilidad en nuestro estado. Lo que hemos visto en estos días es otra cosa: una muestra clara de irresponsabilidad e inconsciencia que nos pone en riesgo a todos”, indicó.

Alfaro dijo que el 15 de julio se presentará un nuevo instrumento denominado tablero de riesgo para definir cómo y cuándo continuará el proceso de reactivación del 28% de la actividad económica que no ha podido iniciar operaciones. Aclaró que detener de nuevo la economía implica una medida más drástica que la tomada en la primera etapa del aislamiento social, puse significaría cerrar toda la industria, el comercio y los servicios.

“Sólo se mantendría la operación de los servicios de salud, de seguridad y los relacionados con abasto de alimentos. En este periodo de confinamiento total no podrían operar los restaurantes ni en su modalidad de servicio a domicilio. No habría servicio de transporte público salvo para atender la demanda del personal de salud y de seguridad. No podrían operar los tianguis, ni los bancos, ni las iglesias, ni el gobierno, ni las plazas o corredores comerciales. Sólo podrían abrir entre semana mercados y tiendas de autoservicio solamente para venta de alimentos”.

CifrasContagios

El gobernador Enrique Alfaro recordó que el ritmo de los contagios no disminuye.

Promedio diario

El promedio es de 536 y van tres semanas con más de 1,600 casos activos; además el 25% de las 867 defunciones en el estado se dieron en la última semana y el nivel de positividad subió de 27 a 31%.

Desgaste y cansancio

“Pero sobre todo, nos preocupa el nivel de desgaste y cansancio que afronta nuestro personal médico; nuestros doctores y enfermeras que pueden hacerlo, están trabajando sin descanso”, dijo.