Alberto Capella: "Una estupidez disparar al aire, pagarán por sus actos"

CANCÚN.- Fue una estupidez de seis elementos de la policía de Cancún disparar al aire para dispersar una manifestación y ellos pagarán por sus actos, afirmó el secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, Alberto Capella.

Lo acontecido en Palacio Municipal de Benito Juárez es en todos sentidos inaceptable. Estoy ordenando una investigación interna y poniendo a disposición de la Fiscalía del estado toda la información para que haga lo propio. Con transparencia estaremos informando el resultado. — Alberto Capella (@kpya) November 10, 2020

"La circunstancia se salió de control cuando deciden acudir, por la tarde-noche, al gobierno municipal y las instalaciones no estaban resguardadas de forma debida y la infraestructura ya es muy antigua, condiciones de seguridad para atender el tema eso genera más estrés en los policías que al verse superados, al ver una cantidad importante de fuego, probablemente llevaron a cometer cierta estupidez… No hay manera no forma de justificarlo", comentó. Agregó que es una estupidez que terminará en un delito de los seis elementos que participaron en tomar las armas y la persona que haya dado la instrucción.

La respuesta de AMLO

La seguridad en Cancún está bajo la coordinación y mando único del estado desde el 7 de junio de 2019.

“Lo que procede es que el gobernador indague y aclare lo que sucedido”, declaró este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Se debe de actuar sin contemplaciones… No se debe utilizar la fuerza, utilizar armas, disparar, eso tiene que ver con actitudes autoritarias que no se acomodan a los nuevos tiempos", agregó.