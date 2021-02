Alcalde acosa a funcionaria: "Como te ha de disfrutar tu marido" (audio)

JALISCO.- Sergio Quezada Mendoza, alcalde de Tototlán, Jalisco, fue exhibido en un audio mientras acosaba a una empleada del Ayuntamiento que lo buscó porque uno de sus compañeros lo hostigaba sexualmente.

Te puede interesar: Salinas Pliego debe 40 mil millones de pesos al fisco: Jefa del SAT

El caso fue difundido por la Agencia Reforma, Diana labora en el Ayuntamiento del municipio de la zona Los Altos de Jalisco y en marzo de 2020 presentó una denuncia contra el director de Padrón y licencias municipales, Efraín Martínez Iñiguez, por acoso y hostigamiento sexual. Sin embargo, la querella no procedió.

Una evaluación "psicológica"

El Órgano Interno de Control de Tototlán la ignoró y archivaron el proceso de investigación. Sin recibir ayuda, Diana fue sometida a una evaluación por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, que concluyó que “presentaba afectación psicológica y emocional” y que debían rehabilitarla por tres meses.

Diana siguió buscando justicia, por lo que el alcalde Sergio Quezada Mendoza, intervino como “mediador”, pero terminó acosándola y la mujer grabó toda la conversación.

El acoso del alcalde

El presidente hizo comentarios inapropiados: “Así vestidita te ves hermosa, te ves guapísima. ¡Cómo te ha de disfrutar tu marido!", dijo.

Quezada Mendoza minimizó el acoso y hostigamiento sexual cometidos por su subordinado, el director de Padrón y Licencias municipal y le insistió en que lo perdonara.

“Si él te hubiera violado y hubiera habido cosas más delicadas ¡Ay no, olvídate Dianita, mija, con todo! Pero como la situación yo no la veo tan complicada, pues, ¿por qué no llegamos a eso (al perdón)?", le sugirió el funcionario.