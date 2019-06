Alcalde de Culiacán se molesta por críticas en su contra

CULIACÁN (El Universal).- En respuesta a las críticas a que policías municipales de Culiacán sean usados como recolectores de basura, se les denigra con salarios raquíticos y sean amenazados con ser despedidos, el alcalde Jesús Estrada Ferreiro (Morena), pidió en tono molesto al Consejo Estatal de Seguridad Pública que no se meta en lo que no le incumbe.



Subrayó que dicho organismo -presidido por Ricardo Jenny del Rincón-, no tiene ningún peso ni representación, por lo que no debe estar emitiendo enjuiciamientos sin razón.



El edil justificó que sólo pudo dar un aumento de 2.6% de aumento a los agentes debido a que el subsidio del Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública (FORTASEG) se redujo de 70 millones de pesos que tenía el año pasado a sólo 35 millones de pesos.



Previamente, Jenny del Rincón había señalado que los municipios en Sinaloa tienen una deuda con el personal de seguridad pública en materia de dignificación que consisten en ofrecerles créditos de vivienda, becas de estudios, seguros de vida, seguridad social integral y salarios atractivos.



Detalló que en el caso de Culiacán, los policías carecen de Infonavit, se les retiró el bono de puntualidad, no cuentan con el equipamiento necesario y son obligados a realizar trabajos de recolección de basura de la ciudad. Acusó al alcalde de regatear los apoyos a los agentes de seguridad y amenazarlos si hacen públicas sus inconformidades.