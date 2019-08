TEZIUTLÁN, Puebla.- El alcalde Carlos Enrique Peredo Grau ofreció disculpas luego de que llamó “cobardes y sucias” a las madres solteras.

El edil de Teziutlán lamentó haber dicho esos mensajes misóginos y reiteró su apoyo a las mujeres en general.

El origen de las declaraciones



Días atrás la organización Mujeres sin Miedo publicó en sus redes sociales un audio en el que el político habla mal de las mujeres, por lo que exigen su revocación de mandato.

“A veces les digo a las muchachas: ¿para qué quieren al marrano si na’ más se van a comer un pedazo de chorizo o de longaniza?”, dice el alcalde en la grabación.

Alcalde de #Teziutlán #Puebla, Carlos Peredo, llama sucias y cobardes a madres solteras.

“¿Para qué quieren al marrano si na mas se van a comer un pedazo de chorizo.?Porque hay mujeres tan cobardes y tan sucias que están solas”, dijo.

Vía @SinMiedoMujeres

pic.twitter.com/l1CD0MJCPr — Elisa AlanísZurutuza (@elisaalanis) August 15, 2019

“Hay mujeres tan cobardes y tan sucias que están solas, ¿y quién le entra ahí? La abuelita, les vamos a llamar las súper abuelitas, porque esas sí no se dejan, esas son las de antes”, declaró.

La justificación

Ante la polémica, Peredo Grau se justificó alegando que “cuando utilizo estas palabras me refiero a las que están viendo, que están mimando a sus hijos y no hacen nada, a esas mujeres me refiero”.

En plática con los medios de comunicación, dijo: “ofrezco mis disculpas, el tema no es ese, lo que nos sigue preocupando es que no sigan habiendo violaciones y que sigan habiendo mujeres que por temor, por miedo, por amenaza, no vengan a denunciar”.

Públicamente opinó que la mujer que encubre a un violador le está haciendo daño a su niño y si no lo denuncia, dijo, es parte del delito, es cómplice.

“Aquí las vamos a ayudar, lo dijo la directora del DIF, que nos tengan confianza, aquí las mujeres no están solas”, expresó, quien aclaró que su trabajo diario tiene que ver mucho con mujeres.