Alcaldesa asesinada en Veracruz estaba embarazada: familia

XALAPA.- Maricela Vallejo Orea}; presidenta municipal de Mixtla de Altamirano, tenía seis meses de embarazo cuando fue asesinada en abril pasado en la zona montañosa central de Veracruz.

“Antes de que pasaran los hechos, mi cuñada nos comentó que estaba embarazada. Y fue asesinada embarazada junto con mi hermano”, dijo su cuñado, Arón Zopiyactle Tlaxcaltécatl.

Denunció que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz está al tanto de los hechos. Sin embargo, no ha dado resultados en las investigaciones derivadas de la carpeta de investigación 045/2019.

Los hechos

La alcaldesa de Morena, junto con su esposo Efrén Zopiyactle y el chofer Sabino García, fueron asesinados la noche del miércoles 25 de abril. Fue cerca a las 22 horas; cuando el vehículo donde viajaban fue atacado a tiros sobre la carretera federal Zongolica-Orizaba, a la altura del municipio de Los Reyes.

Maricela Vallejo Orea, alcaldesa de Mixtla de Altamirano, asesinada en abril pasado. Foto de internet

“Tenemos una niña de un año que dejaron los dos difuntos desamparada; está ahí con nosotros y la verdad tenemos el temor de que entren en la casa y nos la quieran robar o la quieran hacer año. Ella era hija de mi hermano Efrén”, dijo.

Los familiares de la exalcaldesa dicen que han recibido amenazas de muerte en las que les advierten que irrumpirán en sus hogares.

“Exigimos justicia porque ya van dos meses y esto no ha avanzado; el fiscal Jorge Winckler no nos ha atendido, le mandamos un oficio, fuimos a sus oficinas y nos dijeron que se iban a comunicar con nosotros, dejamos nuestro número de celular y hasta la fecha no nos ha llamado”.

Antes de su muerte señaló al responsable

Criticó que a pesar de que Maricela Vallejo Orea señaló antes de su muerte a los responsables de las amenazas en su contra, la Fiscalía no ha actuado en consecuencia. Cabe recordar que el síndico de Mixtla de Altamirano, Ricardo Pérez Marcos, fue señalado de amenazar a la alcaldesa antes de tomar el cargo, ya que circuló un audio en el que la exfuncionaria relata estas amenazas.

El actual síndico Ricardo Pérez Marcos y su esposa la también exalcaldesa María Angélica Méndez Margarito. Foto de Internet

El pasado 20 de junio, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez solicitó al Congreso del Estado la desaparición de poderes en el municipio de Mixtla de Altamirano.

Durante sesión ordinaria, se dio entrada a la petición del Ejecutivo Estatal, quien aseguró que en ese Municipio de la Sierra de Zongolica existe ingobernabilidad, vacío de autoridad y pérdida del orden y la paz.