Alcaldesa de Hermosillo llora durante su Informe por no tener dinero

SONORA.- La alcaldesa de Hermosillo, Célida Teresa López Cárdenas lloró durante su Informe debido a la impotencia por no tener dinero para responderle a sus gobernados.

La edilesa de Morena realizó su primer Informe de trabajo frente al cuerpo edilicio y la gobernadora Claudia Pavlovich.

“Tengo que ser fuerte”

Célida López hizo una relatoría del trabajo que ha desempeñado, agradeciendo a sus colaboradores y a quienes le han apoyado.

“Para terminar quiero decirles que este año no ha sido fácil”, externó con un nudo en la garganta. “La gobernadora me dice que no llore y que tengo que ser fuerte”.

“Yo que más quisiera pavimentar toda la ciudad, responderle a la gente con sus solicitudes de vivienda, tener desde ya mejores sueldos para nuestros policías, pero todos los lunes nos enfrentamos a un estado financiero y a las cuentas bancarias de la ciudad”, expresó.

Enjugándose las lágrimas, tomó aire y enfatizó: “no me voy a rendir porque ustedes saben que nunca lo he hecho”.

La alcaldesa dijo que no culpará a la pasada administración porque el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización tiene en su poder todas las observaciones encontradas.

Deuda para Hermosillo

En sesión solemne de Cabildo, la presidenta municipal entregó un ejemplar de su primer informe de trabajo a la gobernadora, en el que destaca los logros más sobresalientes de la administración.

“El Municipio es como una casa, tenemos que mantenerla limpia, ordenada; tenemos que reflejar en nuestros espacios la responsabilidad y las ganas de vivir con alegría. Estoy convencida que en Hermosillo todos tenemos algo que aportar”, expresó la alcaldesa.

Se recibió el Municipio con más de 4 mil 300 millones de pesos en deuda, más financiamientos a corto plazo y rezago en el pago de prestaciones.