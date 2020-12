Oftalmólogo se vuelve viral al recibir la vacuna contra el Covid en CDMX

MÉXICO.- Alejandro Silva es un oftalmólogo que acudió a aplicarse la vacuna contra el coronavirus en la Ciudad de México. El médico se volvió viral en redes sociales por haberse quitado la camisa al momento de la vacunación y por la especialidad en la que se desempeña, ya que las vacunas son para el personal de salud que atiende directamente a enfermos de Covid.

¿Alguno de ustedes sabrá porque un oftalmólogo fue vacunado contra COVID? Veo en su facebook que le ofenden las medidas del semáforo y que viaja. ¿Que labor tiene en la lucha de primera línea? ¿Porqué fue vacunado? @lopezobrador_ @HLGatell @Claudiashein pic.twitter.com/aYSVVzrfLT — 👑 Astro )|( Jr 🪐 (@Astro_Jr) December 29, 2020

Los internautas de inmediato empezaron a compartir la foto del médico en Facebook y Twitter y lo llamaron “el doctor guapo”, también se colocó como una de las principales búsquedas en Google del país.

Sin embargo, más allá de su físico, otro detalle que llamó la atención fue su especialidad. En redes también se viralizaron sus viajes durante la emergencia sanitaria y sus críticas hacia las medidas de confinamiento aplicadas en Ciudad de México.

¿Por qué el médico oftalmólogo se aplicó la vacuna?

La comunicadora Adela Micha entrevistó a Alejandro Silva y éste se defendió de las críticas. También señaló que jamás imaginó que su foto se volvería viral y que, aunque no atiende directamente a pacientes con Covid, sí está en riesgo de contraer la enfermedad y ser asintomático, ya que el Hospital Central Militar, lugar en el que labora, atiende pacientes con el virus en esta contingencia.

También explicó que se consideró que necesitaba la vacuna por su estrecha relación con pacientes con glaucoma, una enfermedad que afecta a adultos mayores.

“Yo realmente no he parado de trabajar en todo lo que es la pandemia, yo he estado cubriendo la consulta de glaucoma y no hemos parado. Hay pacientes que pueden ser asintomáticos, una exploración de oftalmología que yo esté con un microscopio a 10 cm de la cara del paciente”.

"Las vacunas las empezaron el domingo, a mi me dijeron el lunes, hice mi fila, me vacunaron y eso es todo, yo seguí los protocolos": @DrsilvaO en #MeLoDijoAdela📻 https://t.co/OkUIABL1DT — Adela Micha (@Adela_Micha) December 30, 2020

También señaló que el personal administrativo recibió la vacuna porque “el hospital está lleno de Covid”.