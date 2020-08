Alertan de australiano que seduce a mujeres en app de citas para exhibirlas

MÉXICO.- Brad Hunter, un sujeto que dice ser australiano y experto en seducción en diversas aplicaciones de citas, sería un abusador de mujeres que busca víctimas en diversas partes del mundo.

De acuerdo con los reportes, cuando el hombre logra tener relaciones con las mujeres, las graba sin su permiso y luego exhibe las imágenes en su blog de “cursos de seducción”.

En el portal, el hombre muestra el material gráfico de las mujeres a las que ha seducido alrededor del mundo. En las últimas semanas, distintas mujeres lo identificaron operando en la Ciudad de México.

El hombre lucra con las mujeres, pues para poder acceder a sus cursos cobra (el más económico) 297 dólares.

En México opera con distintos perfiles como ‘Brad’, ‘Bradcito’, ‘Bradley’, ‘radlicito’ en Tinder y Bumble.

Una de las afectadas por este sujeto narró el modus operandi.

“Era muy insistente, me invitaba a su departamento, me mandaba videos enseñándome su habitación, y me decía que me quedara con él; ya era muy incómodo… yo lo bloqueaba y me escribía de otro número”.