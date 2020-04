Mujeres en peligro

Alertan de posible alza de violencia en la cuarentena

CIUDAD DE MÉXICO (Notimex).— Nadine Gasman Zylbermann, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), alertó sobre la posibilidad del incremento de las agresiones dentro de la familia durante el confinamiento derivado de la crisis sanitaria por el contagio del coronavirus.

“El trabajo del Instituto de las Mujeres, en el marco de la contingencia, es visibilizar, justamente que hay un impacto diferenciado de la pandemia, de la epidemia entre las mujeres y los hombres. ¿Por qué decimos eso? Porque, por un lado, las mujeres están en la primera línea de respuesta”, expuso en entrevista con Notimex.

Explicó que si se ven las estadísticas de México, 80 por ciento de las enfermeras son mujeres, alrededor de 40 por ciento de los médicos, son mujeres, “hay que hacer un reconocimiento de que las que están atendiendo son muchas mujeres, y que esas mujeres tienen que, en este marco de la contingencia con los niños y niñas en casa, tienen que ocuparse de eso y que tiene que haber políticas públicas para apoyarlas”, dijo al anunciar un programa de microcréditos.

Destacó el papel tradicional que ha correspondido a las mujeres de cuidar de la familia, que en este periodo de confinamiento redunda en mayor exigencia.

“Por otro lado, las mujeres son, por este rol social, predominantemente las cuidadoras, entonces cuando nosotros le decimos a toda la población 'quédate en casa', tenemos que ver qué impacto tiene eso en la carga de trabajo de las mujeres, porque la mayoría se va a su casa a seguir trabajando de una manera remota, virtual, etcétera; también está el cuidado de la carga normal del cuidado de la familia, de los niños y las niñas, de los adultos mayores que hay, en este momento especial, cuidarlos más”, comentó.

La funcionaria no descartó un posible repunte de llamadas a los centros de atención de emergencia, debido al encierro obligado por la pandemia y que puede tener repercusiones negativas hacia las mujeres.

“Esperamos que no, estamos trabajando para que no haya, eso depende de varias cosas, qué van a hacer los hombres ante eso, ellos son los agresores, ellos pueden dejar de agredir, repensarse qué tipo de hombres quieren ser. Las mujeres, pueden pedir ayuda, acercarse, no tolerar la violencia, pedir respuestas. Y si todo el sistema funciona, no deberíamos tener más violencia, no deberíamos tener más feminicidios, es una corresponsabilidad de todos y de todas”, expuso.

Nadine Gasman llamó a hacer comunidad ante hechos que vulneren los derechos de las mujeres.

“Ahora que todos y todas estamos confinados, si yo escucho que a mi vecina la están agrediendo, le están gritando, yo puedo llamar y decir 'oye, aquí a lado estoy oyendo que a mi vecina le están gritando'. Cuando hablamos de una responsabilidad de todos y todas, qué hago yo con relación a mí y mi familia, pero también con mis vecinas, con mis amigas”.

No están solas

La titular del Inmujeres dijo que es importante que las mujeres sepan que no están solas, ante una emergencia pueden llamar al 911, las va a referir a donde pueden ir, les va a mandar la policía, una ambulancia, o lo que necesiten; que estén claras que no pueden soportar la violencia y que estamos ahí para ellas”.

Destacó la aportación que realizan las mujeres dentro de la economía nacional, tanto formal como informal. “Sabemos que una gran mayoría de las mujeres que hacen trabajo no remunerado están en el sector informal, esto quiere decir que para muchas es vivir día a día.

“Y esto tiene un impacto muy importante en las mujeres jefas de hogar. En las mujeres que tienen sus emprendimientos. La taquería, la que vende dulces en la calle. Eso es trabajo informal que si no sales, tiene un impacto en los recursos”, explicó.

Consideró que en esta crisis sanitaria es momento de analizar el papel del hombre en la familia e impulsar un nuevo pacto social.

“Hablo mucho de que este momento de crisis es un momento de oportunidad para repensarnos como sociedad, para hacer un nuevo pacto social que empiece desde las familias, desde estas relaciones, donde los hombres tienen que cuestionarse profundamente qué quiere decir ser hombre en el Siglo XXI, cuál es su papel dentro de la familia, y cuál es su corresponsabilidad en el cuidado de los niños y las niñas, en el cuidado del hogar”, añadió.

Y estas medidas de prevención de violencia contra las mujeres, sostuvo, tienen que ir aparejadas con un mensaje muy claro e inequívoco para las mujeres que de no porque estemos en una contingencia sanitaria, no tenemos que ser conscientes de si sufrimos o no violencia y que si sufren violencia no se la tienen que aguantar.Nadine Gasman aseguró que hasta este momento de la pandemia, no ha habido un incremento de las llamadas de emergencia denunciando hechos de violencia contra las mujeres.

“Ojalá que podamos prevenirlo, ojalá podamos decir estos mensajes de 'quédate en casa, en paz, cuidémonos los unos a las otras, contribuyamos todos y todas al cuidado' o sea, a todo lo que se necesita en una casa para que funcionemos cuando estamos todos 24 por 24, por ahora, por un mes, requiere una redistribución del trabajo, que los niños y las niñas se involucren”, planteó.

Añadió que los hombres que se involucran en el cuidado son menos violentos, y ese es el llamado a los hombres, a decir "la violencia no es aceptable, la violencia es un delito y no importa en qué situación del mundo estemos, no se va a tolerar, las mujeres tienen apoyo".

Mencionó el estado de precariedad en que se vive en el sector salud y la necesidad de reformar las condiciones en que se vive en el país, asimismo indicó que se tiene contemplado rescatar las vivencias de las mujeres durante el periodo de confinamiento.

“En el Inmujeres estamos muy ocupadas en mandar mensajes, en fortalecer los programas sociales del gobierno para el aquí y ahora cambiarlo, estamos viendo como están viviendo las mujeres, lo que se está diciendo en las redes. Estamos pensando hacer un blog, recuperar esta información”, explicó.

“Lo más importante de nuestro trabajo es, por un lado, hablarle directamente a la sociedad, directamente a los hombres, en lo que tienen que hacer para cambiar, para que no se nos suba la violencia, que se resuelvan los conflictos. Que realmente los hombres asuman que su compañera de a lado es igual a él y que tienen que compartir las labores de cuidado. Y por otro lado estamos muy cerca de las mujeres diciéndoles 'no tienes que aceptar la violencia y aquí estamos, no estás sola'".

Exigen esclarecer el caso de una menor

Piden justicia para Ana Paola, una menor de 13 años de asesinada en Nogales.

Reclaman ayuda

Colectivos como Marea Verde Sonora y Luchadoras pidieron justicia por la niña localizada muerta el pasado 2 de abril en una de las recámaras de la vivienda.

Muerta en cuarentena

“Ana Paola vivía en Nogales, Sonora, tenía 13 años y su sueño era ser bailarina. Fue víctima de violación y fue asesinada durante la cuarentena de #Covid-19 ¡JUSTICIA es que sigan vivas! #NiUnaMas #VivasNosQueremos”, escribió Luchadoras en su cuenta de Twitter.

En su vivienda

De acuerdo a la Fiscalía General del Estado (FGE), los hechos se registraron a el 2 de abril, en una vivienda en Real del Arco, donde se localizó sin vida a Ana Paola.

