Alexandro Struck Azcárraga, acusado de golpear a joven y huir del país

MÉXICO.- Alexandro Struck Azcárraga, nieto de Rogerio Azcárraga Vidaurreta, dueño de Grupo Fórmula fue acusado de golpear a una joven. En redes sociales se viralizaron las imágenes del supuesto abuso y se desconoce la identidad de la mujer que aparece en las fotografías.

Por su parte, en su noticiero en el Heraldo de México, Adela Micha reveló que, ante los señalamientos de abuso, el joven ya fue sacado del país.

“Yo he estado en contacto con esta joven, está descompuesta. Los padres no permitirán que su hijo pase impunemente por esto y si hay que tratarlo pues que se trate, no es un arreglo entre particulares“, declaró Adela Micha.

En su programa, la conductora añadió que la joven mantuvo una relación con Alexandro:

“La ahorcó, se ven las marcas de ahorcamiento. Mis hijos conocen tanto a él como a ella, son jóvenes, ex alumnos de la escuela donde estudiaron mis hijos y a través de ellos estoy tratando de llegar a ella, para ver si ella quiere hablar. Está atemorizada, porque al parecer él es nieto de un empresario prominente en este país, dueño de medios de comunicación y que está siendo brutalmente amenazada”.

“Sé que ella presentó una denuncia pero a partir de que presentó la denuncia la amenazaron de muerte, vamos, ya hubo un intento de asesinato, y según me cuentan, el joven, no sé ni cómo catalogarlo, un animal, una bestia, un asesino en potencia, ya lo sacaron del país”.

“Exigimos que esto no quede impune, ¿no que no hay privilegios?, ¿no que no hay poderosos? Esto ocurrió en la Ciudad de México. Existe una denuncia según me informaron”, citó Aristegui Noticias a la comunicadora, añadiendo que la cuenta del joven de Instagram “desapareció”.

Grupo Fórmula se unió al #UnDíaSinNosotras

Esta semana, Grupo Fórmula se sumó a la iniciativa “Un día sin nosotras” como protesta contra la violencia de género.

Mediante un comunicado, Grupo Fórmula externó su solidaridad para con las mujeres, a quienes ofrecieron laborar mediante home office, o bien, asistir al trabajo con una prenda o accesorio morado.

.- Con información de Aristegui Noticias.

