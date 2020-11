Alexis apareció descuartizada en Cancún; exigen justicia

CANCÚN.- Las redes sociales se inundaron con la etiqueta “Quintana Roo feminicida” luego de que se dio a conocer la muerte de Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado, a la cual vieron por última vez el sábado 7 de noviembre.

Fiscalía confirma el hallazgo del cuerpo

Esta mañana, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo desactivó la Alerta Alba y confirmó que el cuerpo descuartizado que encontraron en la calle Monte Pandera del Fraccionamiento Vista Real, de la Súpermanzana 252, corresponde al de la joven conocida por sus amigos como “Alexis”.

Desde el pasado sábado, familiares y amigos de Alexis empezaron a postear imágenes de la joven desaparecida, que había salido a vender un cigarro electronico (Vaper) por el rumbo del fraccionamiento La Joya.



Un pepenador encontró el cuerpo

El hallazgo del cuerpo lo realizó un hombre que estaba pepenando en la zona y, al revisar una bolsa negra para basura, vio que había extremidades humanas y una de ellas tenía un tenis deportivo. El sujeto avisó de inmediato a las autoridades y la FGE informó que el cuerpo fue reconocido por los familiares de la víctima, por lo que ya analizan todas las cámaras de seguridad para dar con los responsables.

Los vídeos de la joven cantando empezaron a inundar las redes durante la madrugada de este 9 de noviembre. Todos en memoria de Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado, de 20 años y a la que todos llamaban Alexis.

Compartía mensajes feministas

En sus redes, Alexis compartía mensajes feministas en contra de la violencia hacia las mujeres y el feminicidio, los cuales se están usando para pedir justicia por su asesinato.

“No me vengas a decir que estoy muy pequeña como para dejar que el problema de los feminicidios o las opiniones apáticas respecto al tema me afecten”. Porque teniendo 5 , 10, 19, 35, 50, u 85 años, mañana siempre existirá la posibilidad de no regresar a casa, y mientras así sea, claro que me va a preocupar, y claro que lo tendré en mi mente, y por supuesto que seguiré defendiendo mis puntos de vista ante cualquier idiota que se atreva a decirme que no es la manera”.

“Tengo miedo de salir de mi casa y no volver a ver a mi mamá”, compartió en otro mensaje.

Convocan a protesta por Alexis

Colectivos feministas anunciaron por redes sociales que planean reunirse este lunes a las 5 de la tarde en la fiscalía central de todos los municipios.

#JusticiaParaAlexis

Hasta el momento, en Quintana Roo se han registrado 12 feminicidios en este año, de los cuales nueve han sido resueltos. Este caso ha causado indignación en redes sociales y también se convocó a la marcha con el hashtag #JusticiaParaAlexis. En Cancún planean reunirse este día a las 04:00 de la tarde en el kilómetro 0 de la zona hotelera.

Las reacciones en redes

