Alfaro reprocha el ''paquetote'' que le envío AMLO para el regreso a clases

El gobernador de Jalisco ironizó sobre los insumos que le envió el gobierno federal para el retorno a las aulas



CIUDAD DE MÉXICO.- A una semana de que se llevó al cabo el regreso a clases en el país, algunos de forma híbrida, y que ya se han presentado casos de contagios entre alumnos y docentes, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, ironizó sobre el apoyo que le mandó el gobierno federal.

En una foto mostró el material que, según dijo, le envió la federación para hacer frente a la pandemia del Covid-19 en el regreso a clases. "No es broma. No se me olvidó poner más fotos. Este es el paquetote que nos mandó la federación para, según ellos, hacerle frente a la pandemia por #COVID19: 3 termómetros, 30 cajitas de cubrebocas, 3 bidones de jabón, 3 cubetas de sanitizante y 3 cubetas de gel", escribió el mandatario estatal.

Su publicación, acompañada de una foto en el que se aprecia el material de higiene para las aulas, el gobernador "agradeció" el apoyo. "Muchas gracias, no se hubieran molestado. Yo creo que sí da para unas 13 mil escuelas y más de un millón y medio de niñas, niños y jóvenes. Esperemos que, por su enorme compromiso con Jalisco, el país no se haya quedado sin suministros sanitarios.

El regreso generalizado a clases presenciales comenzó el pasado lunes en México tras un año y medio de escuelas cerradas por la pandemia y ante el temor de algunas familias por la tercera ola de contagios de Covid-19 que sufre el país desde hace semanas.