Alfonso Durazo hace oficial su aspiración a la gubernatura de Sonora

Alfonso Durazo Montaño, exsecretario de Seguridad federal, oficializó su registro como aspirante a la gubernatura de Sonora abanderado por la coalición de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Partido Verde, Partido del Trabajo (PT) y Nueva Alianza.

“Este es el mayor honor que he recibido en toda mi carrera política, en la madurez de mi vida puedo decirles que no me mueve nada material en la tarea que me encomiendan”, comentó el sonorense.

Hoy nos encontramos en Hermosillo, Sonora. Muy contentos de informarles que @AlfonsoDurazo se ha registrado como candidato.https://t.co/8lszdykB8H pic.twitter.com/OuwYiKtSO5 — Mario Delgado (@mario_delgado) February 20, 2021

Candidato común

En la sede del Instituto Electoral Estatal de Sonora, Durazo Montaño se presentó como candidato común ante la consejera presidenta Guadalupe Taddei y el resto de los consejeros, así como el secretario Ejecutivo de la dependencia. Entregó documentación correspondiente un par de horas después de haber tomado protesta como aspirante del PT.

.@AlfonsoDurazo es un protagonista en el proceso de transformación democrática de México, vienen mejores tiempos para Sonora. #CuartaTransformación pic.twitter.com/166DoLpzFn — Mario Delgado (@mario_delgado) February 20, 2021

Pesos pesados

Mario Delgado y Citlalli Hernández, máximos dirigentes de Morena, estuvieron presentes en el acto; lo mismo que Magdalena Núñez, comisionada nacional del PT, además de Karen Castrejón Trujillo, presidenta del Partido Verde en México.

"Hijo de Sonora"

Al tomar la palabra, el candidato primero agradeció a su familia y rememoró a sus padres, quienes recientemente fallecieron a causa del Covid-19. Hizo un repaso por su biografía y se definió como un “hijo del Sonora profundo”.

MORENA, PVEM, PT y Nueva Alianza tienen al mejor candidato hacia la Gubernatura de Sonora.

La esperanza de Sonora está con @AlfonsoDurazo #ADelanteSonora #DeBotasYSombrero #LevantandoPolvo pic.twitter.com/iot6UZ1JdT — Norberto Ortega Torres (@NorbertoOrtegaT) February 20, 2021

Trayectoria

También destacó su trayectoria en diferentes cargos, desde que trabajó con Luis Donaldo Colosio hasta su encargo en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, donde estuvo en la actual gestión de Andrés Manuel López Obrador, del 1 de diciembre de 2018 al 30 de octubre del año pasado.

Con información de redes sociales e infobae.com