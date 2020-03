CIUDAD DE MÉXICO.— El jefe de la Oficina de Presidencia, Alfonso Romo, descartó que pretenda renunciar a su cargo pues no incurre en conflicto de interés o ambiental.



Lo anterior, tras una investigación periodística que lo señala por dañar el manto acuífero de la Península de Yucatán con sus negocios privados.



El funcionario defendió el trabajo de la empresa de fertilizantes Enerall, que fundó y lideró hasta que asumió su cargo actual.



Argumentó que la empresa mejoró la agricultura de la zona, ayudó a pequeños campesinos y dio valor al suelo.



“Si eso no es crear riqueza, si eso no es revolucionar el campo, no es combatir la pobreza en México, ¿entonces qué es?”.