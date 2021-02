Alistan teléfono para registrarse

Opción para los adultos mayores sin acceso a la red

CIUDAD DE MÉXICO.— Los adultos mayores ahora se podrán registrar por teléfono para recibir la vacuna contra el Covid-19, esto como medida para aquellos que no cuentan con el servicio de internet, señaló Gabriela Nucamendi Cervantes.

La directora de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades No Transmisibles también dijo que este “call center” va a estar activo para todo este tipo de excepciones que no puedan acceder en algún momento al registro en línea o que no cuenten con el servicio de internet.

“Más allá del sistema que actualmente tenemos activo para hacer el registro de la población, se va a activar en un momento dado un ‘call center’, en donde ya hay un trato persona a persona, donde estos casos si tienen duplicación de la CURP, no tienen internet o incluso si la persona requiere alguna traducción”, indicó.

“Va a estar abierto para estas excepciones que no puedan acceder al registro en línea”, añadió.

La funcionaria indicó que este lunes se informará a detalle cómo funcionará el número telefónico.

Anoche, México reportó 414 nuevos decesos por el Covid-19 en las últimas 24 horas, que suman un total de 166,200 fallecimientos desde que se inició la pandemia.

Debido a un ajuste en su reporte técnico, la dependencia no reportó la cifra de nuevos contagios. Con 1.92 millones de contagios, México ocupa el decimotercer lugar mundial en número de contagios.— UnoTV.com y EFE

MuertesTercer lugar

México ocupa el tercer puesto con más decesos detrás de Estados Unidos y Brasil.

Pacientes analizados

Desde el comienzo de la pandemia en México ya se estudiaron 4.89 millones de pacientes, con una positividad del 38 %.

Personas recuperadas

Además, hay 1.490,077 personas que se consideran recuperadas. el número de casos estimados es de 2.127,448 millones.