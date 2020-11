AMLO acusa a Alsea de despidos y de financiar a Sí por México

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió que se deben transparentar los recursos que empresas hacen pasar como "aportaciones" a Organizaciones No Gubernamentales para deducir impuestos, porque con esos recursos se financian campañas contra el pueblo de México.

¡Qué bárbaro! Critica a Alsea por despedir trabajadores en la pandemia sin prestaciones de ley. “Inmorales” les llama. Pero es lo mismo que ha hecho él con miles de burócratas. ¿Eso sí es moral? Les digo, ya no sabe ni lo que dice de un día para otro. https://t.co/VvO5rZlICR — jorge berry (@jorgeberry) November 12, 2020

En su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional, López Obrador dijo que no es censura y no están atemorizando, sino que el objetivo es transparentar y decir no a la corrupción.

AMLO arremete contra Alsea

"En Oaxaca hasta me pronuncié porque empezaron trabajadores de Starbucks, que los estaban despidiendo; a todos sin darles ninguna prestación. Y es una empresa que se llama Alsea, pues esa empresa, con ese comportamiento tan humano y moral, es de las que le entrega dinero a esta organización (Si, por México o Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad)".

Alsea empezó a despedir a empleados de Starbucks durante la pandemia sin reconocerles derechos a trabajadores. Alsea "con ese comportamiento tan moral" aporta dinero a Sí por México: AMLO. pic.twitter.com/m43rfdWVdg — Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) November 12, 2020

"Tenemos que transparentar todo, cómo es que con el mismo dinero del pueblo se echan a andar campañas en contra del pueblo. El pueblo va a financiar a quienes están en contra de la mayoría de los mexicanos y que solo están en favor de una minoría rapas. ¿Eso es justo?", refirió el Presidente.

Añadió que en el pasado les daban permisos para recibir estas aportaciones que podía deducirse de los impuestos, no pagaban gravámenes y se los entregaban a esas organizaciones.

Donatarias estarán bajo la lupa del SAT

"O sea, estos empresarios, presumían con sombrero ajeno con dinero del pueblo, así es de claro", dijo. La jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, advirtió que pondrá lupa a las donatarias de empresas, al acusar que se ha abusado de esta figura para evitar el pago de impuestos, como las factureras, e incluso se usa para el "lavado" dinero.

"Otra cosa que está sucediendo es que muchos lo manejan en efectivo, manejan mucho flujo en efectivo y usan esquemas muy parecidos a las factureras y a las empresas de lavado de dinero. Si uno revisa los gastos de las donatarias, muchas de las empresas a las que contratan para dar servicios aparentemente para una buena labor son empresas factureras", dijo Buenrostro.

Añadió que el SAT tiene registradas 9 mil empresas donatarias, de las cuales no todas se portan de esa manera, pero tiene un buen grupo identificado.

Dijo que en durante la pandemia por Covid-19, han revisado fundaciones de Salud que acreditan gastos con facturas que ni siquiera están a nombre de la organización o tienen bienes y activos que no pueden acreditar la propiedad.

Las reacciones en redes sociales

Alsea se posicionó como una de las principales tendencias de Twitter

Amigos, yo trabajo en Starbucks, cuando empezó la pandemia yo llevaba un mes en el trabajo, alsea y @StarbucksMex hicieron hasta lo imposible por qué yo y muchos otros compañeros pudiéramos conservar el puesto que seguimos teniendo, no crean todo lo que esté viejito dice 😡 https://t.co/MKd6DcBE29 — Oldboy (@diego_velz) November 12, 2020

El Peje mandó a despedir 10 Mil médicos en 2019 sin ninguna explicación y sin pandemia.



Hoy ataca a Alsea por la baja de personal durante la pandemia.



El populismo en su máxima expresión de hipocresía. — Ness Garcia (@NestorGarcia86) November 12, 2020