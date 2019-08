Identificación de liderazgos en plan de la Coparmex

CIUDAD DE MÉXICO.— El proyecto “Alternativa por México” de la Confederación Patronal de la República Mexicana tiene como un aliado estratégico al Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) que, a través de su Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno, que dirige Alejandro Poiré, secretario de Gobernación de Felipe Calderón, capacitará a los “líderes” que estarán listos para participar políticamente en las elecciones intermedias.

Entre los “instructores” definidos para el plan de Coparmex-ITESM se enlistan, además del propio Poiré —quien reclutó a Carlos Urzúa tras su renuncia a la Secretaría de Hacienda del gobierno de López Obrador—, al diplomático Miguel Ruiz Cabañas, el exfuncionario de Pemex Carlos Elizondo Mayer-Serra, al analista Jesús Silva Herzog-Márquez y al exconsejero electoral Arturo Sánchez Gutiérrez, según un reportaje de la revista Proceso que sale hoy domingo a la luz.

Proceso obtuvo el documento de la Coparmex-ITESM, de 39 hojas, que prevé realizar foros de reclutamiento en 22 estados del país, el primero de los cuales se tiene previsto iniciar el 15 de agosto en Saltillo, Coahuila, todos bajo la dirección de los Centros Empresariales locales y utilizando su propia infraestructura.

Objetivo

El objetivo general del proyecto es “construir una propuesta alternativa para el futuro de México, en la que a través de líderes capaces y con un compromiso de largo plazo se dirija al país hacia su pleno desarrollo, defendiendo la libertad, la democracia, el Estado de derecho, la economía de mercado, la globalidad y la responsabilidad social”.

Proyecto

El proyecto liderado por Gustavo De Hoyos Walther, presidente nacional de Coparmex y quien desde el triunfo de López Obrador recorre el país para reclutar adeptos para su causa —siempre en completa secrecía—, tiene tres objetivos específicos principales, según el documento obtenido por el reportero del semanario: El primero de estos objetivos es “desarrollar una estrategia de mapeo, convocatoria y listado de los liderazgos ciudadanos actuales, regionales y locales, cuya convicción sea construir un mejor país”.

El segundo es “capacitar y formar a los líderes más destacados, regionales y locales, a fin de que se conviertan en Agentes Ciudadanos de Cambio (sic) con las habilidades necesarias para inspirar, dirigir y transformar”. Y el tercero es “acompañar a los Agentes Ciudadanos de Cambio (sic) en un Proyecto de Nación de largo plazo generado desde la ciudadanía, que impulse una agenda pública de mayor incidencia con propuestas alternativas que favorezcan el pleno desarrollo de México”.

Los “líderes”, conforme al plan, deberán surgir de la comunidad empresarial y sindical, entre emprendedores y profesionistas, estudiantes universitarios, representantes sociales y comunitarios, así como “comunicadores e influencers”, que “cuenten con un liderazgo probado, con sentido de servicio y con la convicción de construir un mejor país desde la trinchera en la que les toque participar”.

Canteras

Las canteras donde los patrones buscarán a sus cuadros para que participen políticamente son las organizaciones civiles, las universidades y las cámaras empresariales, siempre con la Coparmex como “administrador de la iniciativa”.

Este proyecto “institucional” de la Coparmex fue confirmado por su presidente, Gustavo de Hoyos, quien reveló que en él participan también “varias organizaciones” que se han sumado a iniciativas contra el aeropuerto de Santa Lucía, como #NoMásDerroches.

Estas organizaciones son, además de Coparmex, Causa en Común, México Unido contra la Delincuencia, Comisión Mexicana de Derechos Humanos, el Colegio de la Abogacía y Mexicanos contra la Corrupción, cuyo dueño es el magnate Claudio X. González Guajardo, “un mexicano ejemplar”, según De Hoyos.

El presidente de Coparmex, quien dejará el cargo en diciembre, gusta de la política y ambiciona ser candidato presidencial, como lo confesó en entrevista publicada en Proceso en junio pasado: “Quiero ser un buen presidente de la Coparmex hasta el último día y quiero seguir participando en la vida pública del país. No he tomado una decisión de futuro desde dónde lo voy a hacer, pero ni me encarto ni me descarto”, dijo.

Aunque el reportero obtuvo información en el sentido de que el proyecto de la Coparmex-ITESM busca que los “Agentes Ciudadanos de Cambio” sean postulados por varios partidos políticos, De Hoyos lo niega: “No se postulará a nadie ni (se) hará alianza con ninguno”.

En el diagnóstico de los patrones denominado “Alternativa por México”, el país viene de una realidad con libertad acotada, un régimen presidencialista y una democracia simulada, así como de una economía cerrada y controlada, con centralismo y corporativismo.

Actualmente, observa, en México existe un fortalecimiento de las libertades, con democracia representativa, instituciones autónomas y una economía de mercado con apertura comercial en un entorno global. Y para visualizar un “México posible” formula varias preguntas: “Libertad participativa o regreso a la libertad acotada? ¿Evolución a una democracia participativa o a una democracia pervertida (populismo)? ¿Instituciones autónomas consolidadas o regreso al centralismo y corporativismo? ¿Economía próspera e incluyente o retorno a una economía cerrada y controlada?”

Ante esta disyuntiva, Coparmex y las organizaciones afines, como el ITESM, se proponen crear redes estatales para, a través de “filtros”, identificar e invitar a líderes a participar en foros, en los que se seleccionará a los que participen en el “Programa de Formación del Tec”.

Conforme a las “metas acumuladas 2019-2021”, se realizarán 22 foros en igual número de ciudades del país, en los que participarán 6 mil 600 ciudadanos, de los que se espera identificar a mil 320 “líderes potenciales”, el 20%, y luego reducirlo a 440 “líderes en formación”, posteriormente reducirlos a 220 “líderes en acompañamiento” y terminar en 110 ‘Agentes Ciudadanos de Cambio”.

El documento es confuso en cuanto al objetivo de estos 110 denominados ACC, porque enuncia a “30 legisladores federales”, “40 legisladores locales” y “50 de activismo social”.

En el denominado “Esquema general y proceso de formación de ACC” se concluye que en 2021 los “líderes (estarán) preparados para el siguiente nivel”, y en la metodología para integrar las redes se define para qué:

“El Centro Coparmex local invita a organismos para integrar una red local cuyo objetivo es la formación de líderes locales para que a partir de 2021 se conviertan en Agentes Ciudadanos de Cambio y formen parte del trabajo cívico o se integren a la vida política.”

Los líderes que sean seleccionados participarán en un seminario intensivo de seis días, de domingo a viernes, en la Ciudad de México, en sesiones grupales de 42 personas, impartido por la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del ITESM, que dirige Poiré.

Poiré, quien fue también con Calderón director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), pareció aludir a este plan en su colaboración del 16 de febrero pasado en El Heraldo de México, tras afirmar que el mandato de julio de 2018 fue un repudio al gobierno saliente 11, y las alternativas disponibles, pero nunca una autorización para volver a un pasado desastroso.

“Y en esa resolución surgen las ideas. Se van formando las redes. Se construyen de nuevo los proyectos y se forja la certeza de que el momento de México es el de las personas valientes. Que con todo y el miedo de enfrentar el sectarismo del poder, sabremos reconstruir y hacer cierto el sueño de una patria libre, justa y próspera para todos. Se puede.”

Testimonios recogidos por el reportero aseguran que los promotores de este pryecto incitan a la participación cívica de los empresarios, al grito de que se necesita postular a “300 Clouthier” en igual número de distritos electorales, como Manuel Clouthier saltó de la Coparmex a la participación política.

Opositor de López Obrador, De Hoyos es un admirador de otros expresidentes de Coparmex como Manuel Clouthier, Carlos Abascal y, sobre todo, Andrés Marcelo Sada Zambrano, el líder patronal regiomontano que confrontó a Luis Echeverría y a José López Portillo.

No es nuevo que los patrones busquen ejercer el poder en México. El veterano político Porfirio Muñoz Ledo reveló al reportero que desde los setenta se lo expresó personalmente Marcelo Garza Lagüera, en un diálogo personal: “‘¿Y qué quieren?’. Me respondió: ‘Ejercer el poder’”.

Garza Lagüera era hijo del patriarca del empresariado regiomontano Eugenio Garza Sada, fundador del ITESM, la institución privada que, conforme al proyecto “Alternativa por México”, capacitará a los “líderes” que recluta Coparmex para que, a partir de 2021 “formen parte del trabajo cívico o se integren a la vida política”.

Conforme a los planes de Coparmex y las organizaciones que apoyan el proyecto, la identificación de liderazgos regionales y locales se realizará en 22 de los 32 estados del país y las primeras sedes son Saltillo, Coahuila; Zacatecas, Zacatecas, Culiacán, Sinaloa, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y Acapulco, Guerrero.

Este mismo año también se realizará el reclutamiento en Toluca, Estado de México; Veracruz, Veracruz; Mérida, Yucatán; Chihuahua, Chihuahua, y León, Guanajuato. Este año también se tiene previsto organizar 10 foros regionales.— Proceso

Entre 2019 y 2020 egresaría la “primera generación” de “Agentes Ciudadanos del Cambio” y la “segunda generación” egresará entre 2020 y 2021, previa a las elecciones en las que se renovarán los 500 integrantes de la Cámara de Diputados y 13 gubematuras.

Los “voluntarios Coparmex” que están a cargo de implementar el proyecto “Alternativa por México” son encabezados por De Hoyos y toda la estructura de ese organismo, que va del secretario general, Miguel Gallardo, hasta el responsable de Desarrollo Democrático, Juan de Dios Barba.

El “staff operativo” lo integran los miembros de la oficina nacional de Coparmex y los Centros Patronales de cada estado, mientras que su “aliado estratégico” es el ITESM y el diseño de la metodología y soporte para el proceso de vertebración está a cargo de Celina Fernández.

Esta regiomontana egresada de la Universidad de Monterrey, quien desde octubre trabaja para la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo (USAID), es la responsable de diseñar el formato y la dinámica de los foros para reclutar a los líderes.

Existe también un “comité evaluador” del proyecto de la Coparmex, “encargado de vigilar (que) los fondos se ejerzan conforme al propósito, objetivos y metas de la iniciativa, evaluando los resultados directos e impactos generados”.

El documento de los patrones para ir por el poder cierra con un mensaje de autoayuda: “El motor que necesita México para ser el país que queremos y que nos merecemos somos nosotros mismos”.

CoparmexPostura sobre medida de AMLO

La Coparmex lamentó ayer la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de no mantener el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCYT).

Da la espalda

“Un país que le da la espalda a la ciencia, la tecnología y la innovación está condenado al rezago, y de ninguna manera esa puede ser la apuesta de una economía tan relevante como la de México”, expuso el organismo dirigido por Gustavo de Hoyos.

Recorte

En un comunicado remarcó que la desaparición del organismo se sumaría al recorte del 12 por ciento del presupuesto del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), lo que deja en evidencia el desinterés de la actual administración por promover el avance científico y tecnológico. Además, dijo, se pone a México en una situación de desventaja.