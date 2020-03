¡Me has mirado! Alumna enfrenta a profesor por acoso (vídeo)

MÉXICO.- El vídeo de una alumna encarando a un maestro que presuntamente acosa a las estudiantes se ha vuelto viral a través de las redes sociales.

La escena se registró en un plantel de la Universidad del Noreste en Tampico, ante decenas de alumnos como testigos.

En el vídeo, el profesor argumenta que no ha hecho nada, mientras que una alumna lo encara y le grita que a ella la ha visto directamente a los pechos.

"A mí me has mirado, eso es lo que te tengo que decir, me has mirado directamente aquí a los pechos", le dice la joven.