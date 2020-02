Alumna graba su propio acoso a un profesor y recibe críticas

Una estudiante de preparatoria consideró gracioso grabar el momento en que le lanza varios piropos a su maestro, al que incluso le dice: “no me llame Ximena, porque no me gusta, dígame mi amor”.

El vídeo de escasos 18 segundos se volvió viral, pero no precisamente por gracioso, sino porque varios internautas criticaron que un momento en que México atraviesa por la lucha feminista contra el acoso callejero y violencia contra la mujer, algunos jóvenes tomen a burla situaciones como la presentada en este clip, que al parecer fue grabado por la propia joven.

“Profe, ¿usted es de Sonora?”, pregunta la estudiante en el vídeo y ante la negativa del joven docente, ella cuestiona: “Y por qué tan Hermosillo”.

Aunque el comentario generó las risas de las demás compañeras, en el vídeo se puede ver cómo el joven docente (aparentemente veinteañero) se muestra incómodo ante los constantes piropos de la alumna.

Critican la actitud de la estudiante

Varios usuarios criticaron el actuar de la adolescente, y otros más señalaron que “eso también es acoso”.

Así es, si fuera al revés y fuera el maestro el que hace esto, lo graba y lo sube? No sólo pierde su trabajo sino que todos los hipócritas del mundo dirían qué mal que bla bla

Pero lo hace la chamaca y nos tenemos que reír? — Everdeen-A7X (@hyrule_light) January 29, 2020

Así es, es acoso. Sin embargo, como es de una mujer (que además es una alumna) a un hombre (que es profesor) se toma a burla. — Queen in the North ✨ (@danielararam) January 29, 2020

Uno de los internautas incluso reveló que los hechos se presentaron en Preparatoria Politécnica Santa Catarina (Nuevo León), donde los profesores son estudiantes de la Universidad de Monterrey (UDEM) voluntarios o de servicio social.

Esto es en la Preparatoria Politécnica Santa Catarina Unidad Poniente, los profesores ahí son estudiantes de la UDEM voluntarios o de Servicio Social. No se debe normalizar o aplaudir estos comentarios o actitudes — Paul Morales (@polmorales) January 29, 2020

Hasta el momento la escuela no ha emitido un comunicado al respecto y tampoco ha sido revelada la identidad de los involucrados, por lo que tampoco se tiene una postura del profesor acosado.

