"Ni una bata menos", exigen estudiantes de medicina en Palacio Nacional

Marchas por el caso de Puebla y anuncio zapatista

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Estudiar Medicina ya se convirtió en una actividad de alto riesgo, reclamaron estudiantes frente al Palacio Nacional para pedir más seguridad y protestar por las muertes de José Antonio, Ximena, Francisco y José Manuel, tres de ellos colegas suyos asesinados en la ciudad de Puebla.

Al amanecer, las calles del Centro Histórico en Ciudad de México se fueron llenando con un grito: “Ya no queremos ni una bata menos”, acompañado de las porras de las principales instituciones educativas. de Ciudad de México: el “¡Huelum!” del Politécnico y la “¡Goya!”

Eran al menos 300 estudiantes de Medicina de la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) quienes vestidos con sus batas blancas marcharon ayer al Palacio Nacional.

Estados se suman

Docenas de estudiantes de la Universidad Veracruzana (UV) salieron a las calles a protestar por el asesinato, la semana pasada, de tres universitarios en Puebla.

Los integrantes del campus Veracruz-Boca del Río exigieron un alto a la violencia y se solidarizaron con sus compañeros de la (Buap) y de la (Upaep).

Por otra parte, las mujeres del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) anunciaron que se unirán a las protestas y paro anunciados para el 8 y 9 de marzo. Las comandantas y coordinadoras del grupo rebelde exhortaron a no laborar el 9 de marzo. “Quienes en esta organización ostenten cargos de autoridad autónoma, de mando organizativo, militar o de comisiones de educación, salud, y de todos los trabajos que hacemos como mujeres zapatistas que somos, pues nomás no nos presentaremos ese día a nuestros trabajos”.

Reveladora encuesta

La consultora en capital humano Mercer puso en práctica la “Encuesta #UnDíaSinNosotras”, la cual arrojó que el 63% de organizaciones en México apoyan la iniciativa, que promueve que ninguna mujer realice actividades productivas ni salga.

El 75% de las empresas se sumará a la iniciativa apoyando sólo a su personal femenino. Significa que más de 156 mil mujeres de la fuerza laboral de la encuesta se unirán al paro.

Del 63% de empresas que apoyan la causa, 42% sí les pagará el día a las trabajadoras que decidan no presentarse a trabajar, 32% dejará libre la opción de que elijan apoyar el paro o no, y 11% aseguró tener un plan de contingencia y continuidad para el negocio. El 5% brindará su apoyo mediante:de las siguientes formas apoyar la iniciativa simbólicamente sin dejar de laborar, (vestir algún color en particular, actividades internas relacionadas, entre otras) no ir a la oficina pero trabajar desde casa, a cuenta de un día de vacaciones.

Síguenos en Google Noticias