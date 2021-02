Alzan la voz en Quintana Roo por iniciativa a favor del aborto

En vísperas de que el Congreso de Quintana Roo analice una iniciativa para legalizar el aborto en las primeras 12 semanas de embarazo, surge un movimiento ciudadano en contra.

En redes sociales se promueve un escrito —dirigido al gobernador Carlos Joaquín González y a los diputados de la XVI Legislatura de Quintana Roo— para que firmen quienes quieran sumarse al movimiento.

Ofrecemos a continuación el texto que debe ser completado con el nombre y la firma de los ciudadanos que quieran decir “sí a la vida”, según explican los promotores en un audio que circula en redes sociales.

“Yo, ___, con la presente, y con todo respeto, me permito manifestar mi postura de que estoy a favor de la vida y de que estoy en contra del aborto, y a la modificación a la Constitución Política, al Código Civil, al Código Penal, y a la Ley de Salud de Quintana Roo que se pretende realizar en los siguientes días y en la que se plantea autorizar el aborto antes de las 12 semanas de embarazo.

“(...) para mí, y al igual que las miles y los miles de quintanarroenses que estamos convencidos y defendemos la vida, la cual se inicia a partir de la concepción, y es por ello que no estoy y no estamos de acuerdo en que se autorice el aborto ni a partir de la concepción ni en ningún momento del embarazo.

“Está de más volver a plasmar los argumentos médicos, de riesgo de la salud, humanos, de valores morales, etc. que defienden la vida a partir de la concepción, ya que han sido ampliamente discutidos y expresados en los foros que realizó la presente Legislatura”.

“En ningún momento”

“Por ello, con la presente levanto la voz para pedirles que no se autorice privar de la vida a los bebés en ningún momento y menos desde la concepción misma.

“Yo formo parte de las miles y los miles de quintanarroenses que respetuosamente levantamos la voz y pedimos que se respete la vida a partir de la concepción misma y que no se modifique la mencionada ley.

“(...) nosotros, justo por el respeto con que nos dirigimos a ustedes y que pedimos para la vida desde la concepción, es que no gritamos, no vandalizamos, no rompemos, no destruimos, no tomamos tribunas, no insultamos, ni nos escondemos detrás de una pañoleta o de una capucha...

“(Tampoco) detrás de una computadora, como si lo hace ese muy pequeño grupo de personas que está promoviendo esa modificación a la ley, y que de ninguna manera y ni con mucho, representa a la gran mayoría de mujeres y hombres quintanarroenses que estamos a favor de la vida y en contra de que esa ley se modifique para autorizar el aborto.

“Yo formo parte de los miles de mujeres y hombres, ciudadanos todos con nombre y apellido que damos la cara, y que respetamos a las autoridades, respetamos a las instituciones, respetamos los edificios públicos que son de todos, respetamos a las demás personas aunque no opinen como nosotros, y que no agredimos, ni insultamos, ni lastimamos a nadie, y por eso pedimos que se respete la vida y que no se agreda al bebé desde el momento de la concepción y durante las primeras semanas del embarazo.

“Por todo ello, señor gobernador y señoras y señores diputados, estos miles de personas como yo, con nombre y apellido y que damos la cara, les pedimos respetuosa pero muy fuertemente que este miércoles 24 no se modifique la Constitución Política, el Código Civil, el Código Penal y la Ley de Salud del Estado de Quintana Roo.

“(...) no estamos de acuerdo en que se autorice el aborto, y si en cambio pedimos que se respete la vida durante todo el embarazo y desde el momento de la concepción.

Herencia familiar

“Esta es la herencia que queremos dejar a nuestros hijos y nietos, un Quintana Roo que defienda la vida, que respete al bebé desde el momento de la concepción, y que respete y promueva a la familia.

“Hay que tener siempre muy presente que si ustedes, señor gobernador, señoras y señores diputados, y yo, y todas las miles de personas que hoy estamos aquí, y que tenemos la alegría de vivir y disfrutar la vida, de ver y de gozar las maravillas de este mundo, y sobre todo, que tenemos la enorme fortuna de dar y recibir amor, es porque alguien nos amó desde el momento en que fuimos concebidos, y de que, a pesar de las dificultades que en su momento pudo haber tenido esa mujer, ella dijo sí a la vida por nosotros, nos defendió y luchó por nosotros, y que gracias a ese sí a la vida que dieron nuestras madres por ustedes y por mí, hoy, ustedes y yo, podemos disfrutar de esta vida, de las maravillas un este mundo, y de nuestro amado Quintana Roo.

“Por eso yo, y todos los que estamos a favor de la vida, les pedimos que, a la hora de emitir su voto, al igual que hizo su mamá y mi mamá, cuando en su momento se embarazaron de nosotros, y que lucharon por nosotros y que nos permitieron estar hoy aquí, al igual que hicieron ellas cuando estuvimos en su vientre, usted también diga sí a la vida, que defienda al bebé desde el momento de la concepción y que no vote por la modificacion a la ley.

“Tomando también muy en cuenta que somos muchos miles más de mujeres y hombre los que estamos a favor de la vida, y que pedimos que la vida se respete desde el momento de la concepción.

“¡Yo voto por un Quintana Roo que le dice sí a la vida! Usted, señor gobernador y ustedes señoras diputadas y señores diputados, por favor también voten por el sí a la vida!”, concluye el escrito, el cual invitan a firmar y a enviar a legisladores y políticos, por medio de redes sociales y correos electrónicos, para que tomen en cuenta al momento de debatir la iniciativa.