AMLO: 90% de las llamadas por violencia contra la mujer son falsas

CIUDAD DE MÉXICO.- El 90% de las llamadas de auxilio por violencia contra mujeres son falsas, aunque esto no significa que no exista maltrato, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su conferencia matutina, AMLO afirmó que ese porcentaje “está demostrado”, pero no entró en detalles.

“No quiero decir que no existe la violencia contra las mujeres, pero el 90% de las llamadas que se registran por violencia contra mujeres son falsas”, aseguró.

Comparó esas llamadas con las que recibe el Metro sobre sabotajes y bombas, que muchas no son verdaderas.

La familia mexicana "es distinta"

El mandatario negó que exista la violencia por confinamiento, es decir, que haya aumentando durante la pandemia, ya que la familia mexicana es distinta a las de otros países.

"La familia mexicana es distinta a la de Europa o Estados Unidos, estamos acostumbrados a convivir, a estar juntos (…)".

"Yo no digo que en México no haya esta confrontación, claro que en todas las familias hay diferencias, pero que se tenga que extrapolar lo que sucede en otras partes, cuidado con los estereotipos, con teorías de aplicación general, yo me revelo ante eso”, sostuvo.

Alusión a los conservadores

“Si fuésemos conservadores a lo mejor no nos interesaría el tema, pero hemos defendido a los pobres, desvalidos, desposeídos, a los más vulnerables, a las mujeres, hay constancia de eso”, sostuvo.

“Ahora a los conservadores les ha dado por señalar que no hacemos nada en defensa de las mujeres, se equivocan, constantemente estamos tratando el asunto, todos los días”.

Cifras de Seguridad Pública

Cabe señalar que el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) informo que los servicios de emergencia del país recibieron en marzo 26 mil 171 llamadas relacionadas con violencia familiar, el número más alto en los últimos cuatro años, ante las restricciones por el coronavirus.

De enero a marzo se registraron 67 mil 81 “incidentes” ante el Ministerio Público. Tres entidades concentran la mayoría de llamadas: Estado de México, Ciudad de México y Chihuahua, con poco más de 10 mil cada una.

Con información de Animal Político y Político.mx